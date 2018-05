Stadt befragt die Wuppertaler zu ihren Wünschen.

Wie sollten die Wuppertaler Weihnachtsmärkte aussehen, was sollten sie bieten? Diese Fragen stellt die Stadt an alle Wuppertaler in einer Online-Umfrage. Die drei Wuppertaler Weihnachtsmärkte in Barmen, in Elberfeld und am Laurentiusplatz sollen für die kommenden fünf Jahre neu ausgeschrieben werden.

Nachdem es in den vergangenen Jahren wegen der Vergabe der Weihnachtsmärkte heftige Diskussionen zwischen Einzelhandel, Veranstalter und der Stadt gegeben hatte und vor allem an der Gestaltung des Elberfelder Lichtermarktes in der zurückliegenden Adventszeit heftige Kritik von den Besuchern geübt wurde, will die Stadt die Bürger nun frühzeitig an der Ausschreibung beteiligen.

Hier die Fragen: Wie stellen sie sich die Weihnachtsmärkte in Wuppertal vor? Warum besuchen sie einen Weihnachtsmarkt? Bevorzugen sie einen festen Standort oder eine Erweiterung der Weihnachtsmärkte (Geschwister-Scholl-Platz oder Alter Markt)? Wünschen Sie sich ein Motto für die Weihnachtsmärkte in Wuppertal? Die Stadt verspricht: Die Umfrage ist freiwillig und wird anonymisiert verarbeitet. Es werden keine persönlichen Daten erhoben, E-Mail-Adressen werden nach Abschluss der Umfrage umgehend gelöscht

Den Fragebogen zu der Gestaltung der Weihnachtsmärkte finden sie im Internet unter

www.wuppertal.de