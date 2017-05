WZ-Kolumnist Uwe Becker erinnert sich an sein ständiges Hungergefühl.

Michelle Obama hat kürzlich kritisiert, dass die Trump-Regierung die strengen Richtlinien für besseres Schulessen kassierte. In den USA soll es wieder ungesundes Essen geben, weil gesundes Essen Kosten von 1,2 Milliarden Dollar verursachen würde. In den Vereinigten Staaten ist jedes sechste Kind übergewichtig oder fettleibig.

Hier in Wuppertal sieht es an den Bildungsstätten auch nicht viel besser aus. Die Qualität ist überwiegend schlecht. In manchen Einrichtungen fehlt der Mittagstisch gar komplett. Unsere Nachwuchs muss gut, reichlich und gesund essen, das ist wichtig, und daran sollte man nicht sparen.

Zum Thema Ernährung fällt mir eine ganz persönliche Geschichte ein. Ich erinnere mich, dass ich in der Kinder- und Jugendzeit einen sehr guten Appetit hatte. Ich erwachte als pubertierender Jüngling morgens immer hungrig. Meine Mutter, mein Vater und meine Oma kochten zwar gut und gesund, aber es war mir oft zu wenig. Ich war, ja, das kann man so sagen, ein kleiner Vielfraß. Ich weiß noch, wie ich im Alter von dreizehn Jahren an einem Sonntagvormittag, auf der Berliner Straße spazieren ging, um mir die Zeit bis zum Mittagessen zu vertreiben.

Begrabt mein Herz

in Wuppertal

Ich kaufte mir dann beim Griechen an der Ecke ein großes Schweineschnitzel mit Pommes und Mayonnaise, obwohl es mittags Rinderbraten mit Salzkartoffeln und Blumenkohl in Béchamelsoße gab. Ich habe das Imbiss-Gericht dann heimlich in mein Jugendzimmer geschmuggelt und unter den Kleiderschrank geschoben. Die Aluminiumfolie hielt das liebevoll hergerichtete Imbissgericht schön warm. Der Imbiss-Besitzer schenkte mir dazu auch noch eine kleine Tüte mit Oliven und ein buntes, gekochtes Ei, die gab es bei den Griechen schon damals das ganze Jahr. Ich aß als Kind sehr gerne hartgekochte Eier und ärgerte mich, dass es die bei uns nur zu Ostern gab.

Nach dem reichhaltigen Mittagessen verzog ich mich in mein Zimmer, legte mich auf den Bauch, zog den Plastikteller mit meinem Schnitzel unterm Schrank hervor, befreite die silberne Verpackung von einigen Staublusen und begann, diese Köstlichkeit genüßlich zu verschlingen. Zweimal kam meine Mutter ins Zimmer, um mich irgendwas zu fragen. Ich schob dann das Schnitzel samt Pappteller blitzschnell wieder unter den Schrank und tat so, als ob ich etwas suchen würde. Nachmittags reichte meine Mutter oft noch Kuchen mit Sahne.