Wuppertal. Am Kipdorf in Elberfeld ist es am Freitagnachmittag um 14:45 Uhr zu einer Messerstecherei gekommen. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt - ein weiteres Opfer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Nach unseren Informationen ereignete sich die Tat vor einem Friseursalon. Die Polizei geht im Moment von einem oder mehreren Tätern aus, die sich auf der Flucht befinden. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei ist vor Ort und durchsucht systematisch angrenzende Gebäude.

Weitere Informationen folgen. böh