Nein, die Wuppertaler sind nicht bis an die Zähne bewaffnet. Zwar wurden in Wuppertal, Solingen und Remscheid mit 1137 Waffen weit mehr als in anderen Regionen bei der Polizei abgegeben, aber daraus lässt sich nicht schließen, dass die Bergischen Waffennarren sind. Im Gegenteil: Jede Waffe, die verschrottet wird, macht die Stadt und das Leben ihrer Bewohner sicherer. In Zeiten, in denen aus dem rechten Lager Angst geschürt wird und Donald Trump Fakenews über die angeblich wachsende Kriminalität in Deutschland verbreitet, ist die am 1. Juli ablaufende Waffenamnestie ein Beispiel, dass es auch anders geht. Zur Selbstverteidigung taugen weder Springmesser noch Schusswaffen. Das Beispiel USA zeigt, was Waffen anrichten, wenn sie in falsche Hände geraten, oder zu leicht zu erwerben sind. Die Polizei signalisiert, dass sie über das Ende der Amnestiefrist bei der Abgabe „gefundener Waffen“ großzügig sein wird. Da drängt sich doch eine Wiederholung der Aktion in gewissen Zeitabständen auf.