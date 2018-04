Die Begegnungsstätte Alte Synagoge hat jetzt ein Buch herausgebracht mit Briefen, die Juden aus Wuppertal an den Lehrer und Politiker Ulrich Föhse geschrieben haben. So wie Erich Plaut im Oktober 1983.

Lieber Herr Föhse, ich bin in Elberfeld an der Bahnhofstraße, Ecke Bökel, über einer Bäckerei am 30. Januar 1922 geboren; ebenso mein Bruder Werner am 23. August 1923. Meine Schwester Annemarie kam am 10. April 1926 zur Welt. Zu dieser Zeit wohnten wir schon in der Augustastraße 54 in der Südstadt, wo wir bis zur Auswanderung wohnten. Mein Vater Julius war Sozius in der Firma Plaut & Reuter. Das Domizil der Firma war im Textilhaus an der Hofaue. Sie wurde 1938 durch Zwangsverkauf enteignet, während mein Vater im Gefängnis – in sogenannter Schutzhaft – war. Wir gehörten zur Synagoge hinter dem Kaufhaus Tietz (später Kaufhof), ich glaube, es war die Genügsamkeitstraße. Mein Vater war Repräsentant in der Gemeinde und besuchte die Synagoge fast jeden Freitagabend und Samstagmorgen. Um die Zeit meiner Geburt kaufte er einen lebenslänglichen Sitz in der Synagoge, was eine der wenigen Sachen ist, die er aus der Inflation gerettet hatte.

Mit dem abgesägten Spazierstock vermöbelt

Bis fast zum Schluss war ich befreundet mit Heinz Pfaffmann aus der Ronsdorfer Straße, bis sein Vater ihm den Umgang mit mir verbot. Wir gehörten zu dem „Jüdischen Kulturbund“, der für einige Zeit in dem Gebäude schräg gegenüber des Gebäudes der Firma Windmüller & Mendels Aufführungen gab. Ich habe gerade einen Stadtplan von Wuppertal 1956 und versuche einige Straßen zu finden: Die Straße von der alten Badeanstalt am Stadttheater vorbei zur Hofaue war, glaube ich, der Brausenwerth. Die Jägerhofstraße ist die Verlängerung der Augustastraße, wo Rechtsanwalt Strauß nahe der Ecke Cäcilienstraße wohnte. Unser Haus, Augustastraße 54, stand an der Ecke Ferdinand-Schrey-Straße. Die Turnhalle des Schild und Hakoa, sowie die Grunewaldsche Hemdenfabrik waren am Neuenteich, ungefähr eine Straßenlänge vom Hofkamp, auf der rechten Seite.

Mein Volksschullehrer an der Kurfürstenstraße war Herr Jung, dessen Sohn Giso in meiner Klasse war. Ich bekam öfters Schläge, wobei der Lehrer meinen Kopf zwischen seine Knie klemmte, dann die Hose stramm zog und mich mit dem abgesägten Spazierstock vermöbelte. Ich weiß nicht mehr, warum ich Schläge bekam. Meine Mutter erzählte mir, dass sie eingewilligt habe, dass Herr Jung mich so disziplinierte, wie übrigens auch alle anderen in der Klasse. In diesem Zusammenhang fällt mir eine Anekdote ein: Ein paar Jahre vor unserer Auswanderung bat ich meinen Vater, mir seine Skier (die er nicht mehr benutzte) für einen Mitschüler zu leihen, damit er mit mir in die Gelpe zum Skilaufen konnte.