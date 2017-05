Stefanie Brunell aus Wuppertal ist Jugendbotschafterin der Organisation One von Bono (U2). Ihre Reisen durch Indonesien und die USA haben ihr vor Augen geführt, wie viel Leid es jenseits ihrer Heimat gibt.

Wuppertal. Allein schafft man weniger als im Team. Deswegen setzt sich Stefanie Brunell (23) auch mit einer Organisation gegen Armut ein und nicht alleine. Sie ist eine von 70 Jugendbotschafterinnen der Organisation One, die unter anderen von Bono von der Band U2 gegründet wurde. Gemeinsam wollen sie Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Armut erzeugen und so Druck auf die Politik ausüben, mehr zu investieren.

„130 Millionen Mädchen haben keinen Zugang zu Bildung, obwohl dafür nur ein Dollar am Tag nötig wäre“

Stefanie Brunell

Große Ziele. Aber für Brunell eine Aufgabe, die sie schon lange begleitet. Brunell ist Lehramtsstudentin in der Bergischen Universität. Sie studiert Englisch und Erdkunde. „Das passt ganz gut, weil es dort immer wieder um Nachhaltigkeit geht, um andere Kulturen und Entwicklungsländer.“ Die sind der Schwerpunkt der Arbeit der Lobby- und Kampagnenorganisation One. Aktuell geht es vor allem um Bildung und Gleichberechtigung. „130 Millionen Mädchen haben keinen Zugang zu Bildung, obwohl dafür nur ein Dollar am Tag nötig wäre“, weiß Brunell.

Sie kennt die Bilder die damit zusammenhängen von ihren Reisen. Das erste Mal ist sie bitterer Armut aber im Westen begegnet – in den USA. Mit 16 Jahren hat sie ein Jahr als Austauschschülerin in Okenagon County im Bundesstaat Washington verbracht. „Eine einkommensschwache Gegend mit vielen Trailer-Parks“, erinnert sie sich. Die Eltern eines Freundes wären jeden Tag auf Drogen gewesen und hätten sich um nichts mehr kümmern können, sagt sie. Ihr Freund habe es aber aus den Verhältnissen herausgeschafft – über die Bildung. Er hat studiert und dieses Leben hinter sich gelassen.

Das Erlebnis hat sie geprägt und ihre die Augen auf weiteren Reisen geöffnet. Als sie mit 22 durch Indoniesen gereist ist, habe sie sich gedacht: „Jetzt muss ich etwas machen“, weil sie dort so viele Kinder gesehen hat, die statt zur Schule zu gehen Souvenirs verkauft haben. „Ich fühlte mich beinahe schuldig, weil ich im ’richtigen’ Teil der Welt geboren wurde. Wäre ich dort geboren worden, ginge es mir nicht anders“, reflektiert sie. „Dabei sollte der Geburtsort nicht das Leben bestimmen, nicht über Leben und Tod entscheiden“.