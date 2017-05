Marion Kegelbein hat ein Spiel entwickelt, mit dem sich ein fiktiver Kriminalfall aus Elberfeld inszenieren lässt. Und hat noch mehr Ideen.

Wuppertal. Am 24. Oktober des Jahres 1900 besucht Kaiser Wilhelm II. Elberfeld und unternimmt eine Fahrt mit der Schwebebahn. Soweit ist die Geschichte bekannt. Was bisher nie erwähnt wurde: Am nächsten Morgen wird Emil Lembke, ein junger Offizier aus dem Gefolge des Kaisers, tot am Wupperufer gefunden. Das jedenfalls ist das Szenario, das sich Marion Kegelbein für ihr Krimi-Dinner-Spiel „Einmal im Leben . . . im Wuppertal sterben“ ausgedacht hat. Anleitung und Zubehör vertreibt die Ronsdorferin jetzt als Set für ein Rollenspiel an der heimischen Tafel.

Alle acht Verdächtigen haben ein Motiv

Anstoß dazu waren zwei Ereignisse: Zum einen fand sie, dass bei bisher erhältlichen Krimi-Spielen die Personen zu sehr im Vordergrund stehen, die Handlung und das eigentliche Rätsel aber zu kurz kommen. „Ich dachte, da ginge mehr“, erzählt sie. Sie hatte viele Ideen, Und dann stieß die begeisterte Wanderin bei einer ihrer Touren auf den Hinweis auf eine historische Figur, die sie interessierte: Carl Biebighäuser, den Robin Hood des Bergischen Landes. Und daraus formte sich ihre Idee.

Dass Wuppertal der Schauplatz ihres Krimis werden sollte, hatte sie schon vorher überlegt – „Wenn man die Orte kennt, kann man sich stärker identifizieren, hat mehr Spaß an der Geschichte“ – und dass es etwas mit dem Bau der Schwebebahn zu tun haben könnte, auch. „Dann kam eins zum anderen.“ Sie spann ihre Geschichte um den Kaiserbesuch, die Zeit der Industrialisierung. „Ich fand es schön, der Handlung damit mehr Tiefe zu geben.“ Aber ist wichtig, dass das Spiel nicht belehrend, sondern unterhaltsam ist.

Sie habe erst die Geschichte aufgeschrieben, dann daraus das Rollenspiel entwickelt. Die Herausforderung: „Man muss alle Rollen gleich viel am Spiel beteiligen“, erklärt Marion Kegelbein. „Außerdem muss ich unterschiedliche Charaktere berücksichtigen.“ Der eine habe Spaß daran, eine Rolle zu spielen, der andere sei zurückhaltender. Sie alle sollen Spaß am Spiel haben.

Gedacht ist es als Veranstaltung im privaten Rahmen. Mit dem Set von Marion Kegelbein erhält man Anleitung, Rollenhefte, einen original-historischen Stadtplan Elberfelds und eine CD, auf der der Kommissar Fragen stellt und weitere Informationen gibt. Die Spielsituation ist eine Runde der acht Verdächtigen, die im Gespräch immer mehr von sich preisgeben, bis der Schuldige gefunden ist. Kombiniert mit einer festlichen Mahlzeit – einem „Krimi-Dinner“ – dauert das etwa vier Stunden.