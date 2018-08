Vor 30 Jahren begann in Wuppertals Partnerstadt Beer Sheva die Liebesgeschichte zwischen Nir Brand und einer jungen Wuppertalerin.

Liebe, Musik und das Leben vereinen die beiden Partnerstädte einmal mehr. Zum Abschied des bewegenden und herzlichen Wiedersehens am Montagnachmittag zwischen Nir Brand, Ehefrau Ilana, Helmut und Marita Ständer sowie Hartmut Faust ließ es sich Brand nicht nehmen, auf einem der hochwertigsten Teile im Pianohaus Faust den bekanntesten Toto-Song „Africa“ in seiner ihm ureigenen Interpretation zu spielen.

Als im Frühjahr 2017 in Wuppertal die 40-jährige Städtepartnerschaft mit Beer Sheva gefeiert wurde, wussten viele wahrscheinlich nicht einmal, wo Beer Sheva ist: Es liegt in Israel, rund 100 Kilometer südlich von Jerusalem und Tel Aviv im nördlichen Teil der Wüste Negev. Dort begann vor mehr als 30 Jahren die Liebesgeschichte zwischen dem 23 Jahre jungen Nir Brand und der 18-jährigen Wuppertalerin Corinna Ständer, die sich 1984 während eines Schüleraustauschs in der israelischen Stadt in den Sohn ihrer Gastfamilie verliebte.

Als Musikstudent in Tel Aviv war er bereits damals kulturaffin, hatte große Pläne und noch größere Sehnsucht, reiste nach Wuppertal und verbrachte rund ein Jahr im Haus von Helmut und Marita Ständer, den Eltern seiner Liebsten.

„Ich fühle mich auch heute noch wie ein Sohn. Ich war zum ersten Mal weg aus meiner Heimat und fand es großartig, in ein Land, das so viele große Musiker hervorgebracht hat, zu kommen“, erinnert sich Brand. Und auch an die Schwebebahn, die Wupper, das Bergische Land und die kulturellen Angebote denkt er gern zurück: „Ich werde Wuppertal immer in meinem Herzen behalten, denn es war ein Meilenstein in meinem Leben, der meine Karriere in viele Richtungen beeinflusst hat.“

Pianohaus Faust förderte den jungen Musiker

Nicht ganz unbeteiligt daran war auch das traditionsreiche Wuppertaler Pianohaus Faust, das ihm die Möglichkeit bot und die Unterstützung zuteil werden ließ, seine Musikstudien weiter zu führen. Firmeninhaber Peter Faust wurde von Helmut Ständer gebeten, Nir Brand zu fördern: Faust war vorsichtig, ließ Brand in seinem Pianohaus auf einem preiswerten Klavier spielen, erkannte das Talent und bat Ständer, den Jungen jeden Tag zum Spielen zu schicken.

Einige Wochen später überließ Faust dem vielversprechenden Künstler leihweise eines seiner Klaviere, das die Familie Ständer in die Ludwigstraße in den fünften Stock transportieren ließ. „Es ist ganz toll, dass es aufgrund dieser Geschichte ein Wiedersehen in unserem Haus gibt“, sagt der jetzige Inhaber Hartmut Faust erfreut.