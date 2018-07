Fabian Heinrichs hat im Haus an der Lenneper Straße gewohnt – bis zur Explosion. Aktuell sucht er nach einer neuen Bleibe.

Fabian Heinrichs fährt jeden Tag zu seiner Wohnung. Zu dem, was davon übrig ist. Das ist nicht viel. Fabian Heinrichs hat mit seiner Freundin und deren Mutter sowie einem Labrador in der Erdgeschosswohnung in einem Haus an der Lenneper Straße gelebt. Bis zum 23. Juni, als es um kurz vor Mitternacht zu einer Explosion gekommen ist, in deren Folge das Haus teils zusammengebrochen ist, teils abgerissen werden musste.

Heinrichs war vorher noch den Sieg der Deutschen gegen die Schweden bei der WM feiern, als dann der Knall kam und alles anders werden sollte.

Wer mit ihm redet, merkt schnell, wie viel Aufwand es mit sich bringt, wenn man alles verliert. Termine bei der Stadt wegen Wohnungen, neuen Dokumenten, Hilfe organisieren, Hilfe bekommen. Heinrichs Telefon klingelt öfter. Er kommt mit dem Wagen seiner Freundin, fährt schnell wieder weiter. Gehetzt wirkt er nicht. Aber die Zeit drängt.

Heinrichs hat direkt am nächsten Tag einen Facebook-Aufruf nach Spenden gestartet, stand den Medien Rede und Antwort, hat sich ein bisschen zum Gesicht der Bewohner gemacht. In den Vordergrund drängen wollte er sich nicht, sagt er. Er erklärt, er würde das nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen, um Helfer zu gewinnen. Es würde keinem helfen, nichts zu tun. Es würde auch seiner Freundin nicht helfen, wenn er sich nicht kümmern würde. Die brachte er am Montag nach der Explosion an den Rand der Szenerie. Sie war nicht so gefasst wie er.

Auch jetzt ist er im Einsatz. Für sich, für andere. „Auch wenn das aktuell keiner glaubt: ich sammel’ nicht nur für mich und meine Familie. Ich sammel’ auch Spenden für die Familien mit Kindern, für den alten Mann, der weiter oben gewohnt hat.“ Er verteile weiter, was er angeboten bekommt, sagt er.

Auf Facebook gibt es eine Gruppe, in der Hilfe organisiert wird

Für ihn ist erst einmal alles ok. Er habe zwar alles verloren – alleine Video-Equipment, Computer und Spielekonsolen haben etwa 20 000 Euro gekostet, schätzt er – aber das sei nicht so wichtig. Viel schlimmer sei, dass seine Freundin Erinnerungsstücke an die Oma verloren hat. Das letzte Foto, das Oma und Opa gemeinsam zeigt. Der Schmuck der Großmutter. Das schmerze. Aber er sei mit Freundin und deren Mutter bei seiner Mutter untergekommen.