Der Maler Udo Dziersk ist in Wuppertal zu Hause. Er lehrt in Düsseldorf und nun auch im chinesischen Xi’an.

Nein, Chinesisch kann er noch nicht, aber lernen will er es. So wie er sein ganzes Leben lang lernen und nicht stillstehen will. Vor wenigen Wochen ist Udo Dziersk aus China zurückgekehrt, wo er seit kurzem eine Gastprofessur an der Academy of Fine Arts in Xi’an hat. Seine große Liebe ist die Kunst – neben der zweiten, die Fußball heißt. Aber beides mit vollem Einsatz geht nun mal nicht. Weshalb er den Stollschuhen den Laufpass gab und sich ganz der Malerei verschrieb. Von Anfang an mit großem Erfolg, was die Entscheidung im Nachhinein zu einer glücklichen machte. Meniskus-Probleme sorgen seit ein paar Jahren obendrein dafür, dass der heute 56-Jährige nicht mehr kicken darf.

WZ-Anzeige bot ehemalige Schreinerei zum Verkauf an

Schon der Junge Udo merkte, dass „ich gut zeichnen kann, was ich sehe“ und dass ihn gelegentliche Museumsbesuche inspirierten. Folglich bewarb sich der gebürtige Gelsenkirchener nach dem Abitur an der Kunstakademie in Düsseldorf und wurde genommen. Nach wenigen Jahren gab er für das Studium den Torhüterposten in einer Mannschaft auf, die „in der höchsten deutschen Amateurliga spielte“.

Die Ausbildung brachte Udo Dziersk mit Stars der zeitgenössischen bildenden Kunst zusammen: Gerhard Richter, Georg Baselitz und Per Kirkeby sowie Markus Lüpertz, dessen Meisterschüler er wurde. „Ich war mit Eigenwilligkeit auf Wanderschaft“, blickt er diplomatisch zurück: „Ich habe von allen Vieren viel mitbekommen, von jedem auf seine spezielle Art, jeder hat eine Haltung zur Malerei.“ Nach Beendigung des Studiums 1988 gelang Dziersk der nahtlose Übergang ins Künstlerleben. „Ich ging zu Galerien und verkaufte direkt wahnsinnig gut.“ So gut, dass er mit 34 Jahren den Schritt zum Immobilienerwerb wagte.

Er kam nach Wuppertal, auf eine Anzeige in der WZ hin, die die Gebäude einer ehemaligen Schreinerei am Rott zum Kauf anbot. „Ich hab mir das angesehen und wusste, ’das ist es’. Es war die richtige Entscheidung, ich fühle mich in Wuppertal heimisch, lebe mittlerweile ja auch die längste Zeit meines Lebens hier.“ Über 300 Quadratmeter Atelier auf zwei Etagen und noch mal 40 Quadratmeter Büro verfügt der Künstler, hat zudem das dahinter liegende Wohnhaus auf dem zirka 1500 Quadratmeter großen Gelände umgebaut. Erschuf sich seine eigene, vor Kreativität sprühende Welt, die voller Fundstücke und Mitbringsel von seinen vielen Reisen in die weite Welt ist.