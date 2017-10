Wuppertal. Die Westdeutsche Zeitung feiert ihr 130-jähriges Bestehen in Wuppertal. Und Wuppertal feiert mit. Nach vielen Veranstaltungen für Leser in der vergangenen Woche war am Dienstag der Abend von Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Angeführt vom neuen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), gab eine Vielzahl von Prominenten der WZ Dienstagabend die Ehre.

Aus der Gästeliste Ministerpräsident Armin Laschet, Andreas Mucke, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Burkhard Mast-Weisz, Oberbürgermeister Remscheids, Thomas Meyer, Präsident der Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid, Arnd Krüger, Kreishandwerksmeister, Lambert T. Koch, Rektor der Bergischen Universität, Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Institutes, Jürgen Hardt und Manfred Zöllmer (Bundestagsabgeordnete), die Landtagsabgeordneten Dietmar Bell, Andreas Bialas, Josef Neumann und Marcel Hafke, Ralf Engel, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes, Guido Grüning (DGB), Daniel Kolle (Verdi), Opernintendant Berthold Schneider, Rolf-Peter Rosenthal (Jackstädt-Stiftung), Bernhard und Michael Boll (Verleger Solinger Tageblatt), Katja Stehmann (WDR), Carsten Gerhardt (Wuppertalbewegung), Ernst Andreas Ziegler und Ina Krumsiek (Junior Uni), Andreas Feicht (Wuppertaler Stadtwerke), Johannes Köbberling (Freunde der Bergischen Universität), Gunther Wölfges (Vorstand Stadtsparkasse), Ralf Ehser (Vorstand Deutsche Bank), Angelika Finkernagel (IG1).