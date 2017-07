Der Besitzer des wegen Brandschutzmängeln geräumten Wuppertaler Hochhauses und die Stadt haben Gespräche aufgenommen. Nach einem ersten Treffen scheint es Fortschritte zu geben.

Wuppertal. In einer Stellungnahme äußert sich die Immobiliengesellschaft Intown, der Besitzer des wegen Brandschutz-Mängeln geräumten Wuppertaler Hochhauses zu den Gesprächen mit der Stadt. Ergebnis: Die Bewohner sollen so schnell wie möglich in ihre Wohnung zurückkehren können. Außerdem wird mit der Erneuerung der Fassade begonnen, sobald die Baugenehmigung vorliegt.

Zuerst soll die Fassadenverkleidung an den Fluchtwegen des Hauses erneuert werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass das Haus für die Bewohner wieder möglichst sicher ist. Die Immobiliengesellschaft weist in ihrer Presseerklärung daraufhin, dass die Fassade jedoch keineswegs mit der des Londoner Hochhauses zu vergleichen sei.

Außerdem bedauere man, so Intown, dass die Stadt sie nicht vor der geplanten Räumung informiert hat. Das Unternehmen hätte nach eigener Aussage alternative Unterbringungsmöglichkeiten für die Bewohner in Wuppertal bereitstellen können. red