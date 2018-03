Die Seite listet alle Termine für das Jubiläum auf.

Die Stadt startet in der kommenden Woche eine eigene Homepage für das Engels-Jahr. Damit soll die bisherige Unterseite auf der Homepage der Stadt für das Jubiläumsjahr ersetzt werden. Jedenfalls von außen betrachtet. Denn die Seite bleibt bei der Stadt verortet und der Seite der Stadt untergeordnet. Neu wird vor allem die eigene URL sein, also die selbstständige Adresse. Bisher ist die Engels-Seite nämlich im Bereich ,,Kultur und Bildung’’ versteckt.

Julia Kohake, frühere Bürgerbeteiligerin und neue Projektgeschäftsführung für „Engels 2020“, sagt, die Seite „Engels2020.de“ solle spätestens am 20. März erreichbar sein.

Kohake arbeite aber auch an einem neuen Erscheinungsbild – es soll etwa ein eigenes Logo geben – und verändertem Inhalt. So soll es einen detaillierten Veranstaltungskalender geben – der solle am 199. Geburtstag starten, so Kohake, und so auf den 200. Geburtstag des berühmtesten Sohnes Barmens hinlaufen.

Auch soll es Infos zu den Unterstützern des Engelsjahres geben – und Hinweise für die, die noch Ideen haben, um etwas zum Engelsjahr beizutragen. Das beinhalte dann auch Infos zur Akquise von Fördermitteln. Kohake berichtet, dass dafür auch noch ein Verein gegründet werden soll.

Was bleibt, ist außer dem Layout auch die Übersichtlichkeit der Seite. Viele neue Punkte im Menü sollen nicht dazukommen. Was da ist, soll dafür detaillierter werden. ecr