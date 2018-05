Seit 15 Jahren gibt es das berufsbegleitende Studienprogramm.

Zur Masterverleihung in der Stadthalle erschienen die Absolventen in schwarzen Talaren mit goldenen Schärpen. Im Offenbach-Saal begrüßte sie Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus, Leiter des Masterstudiengangs Real Estate Management + Construction Project Management. An diesem Abend gab es gleich mehrere Gründe zum Feiern. Seit 15 Jahren gibt es das berufsbegleitende REM+CPM-Programm, bei dem die Universität mit der Hanzehogeschool Groningen kooperiert. Neben dem 14. Jahrgang des Masterstudiengangs erhielten die ersten Teilnehmer des Masterprogramms MBE Baubetrieb ihre Urkunden.

Helmus beschrieb die „Herkulesaufgabe“ des 1. MBE-Jahrgangs. Neben dem Brotberuf mussten Projektarbeiten, Praxisberichte und eine umfangreiche Abschlussarbeit geschrieben werden. „Sie haben diese Mehrfachbelastung sehr gut absolviert“, lobte Helmus.

Auszeichnung für Marina Schulte und Tanja Kopp

Zwei der 13 Absolventen hob er besonders hervor. Den Preis der Wolfgang-Dürr-Stiftung erhielt Marina Schulte für die beste Masterarbeit. In ihrer Thesis hatte sie ein Konzept zur Digitalisierung der Baubranche vorgelegt – in den Worten des Laudators „ein Thema, wie es aktueller nicht sein könnte“. Für die beste Gesamtleistung wurde Tanja Kopp vom Verband der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren (VSGK) ausgezeichnet. Thema ihrer Arbeit war die Qualifizierung Aufsichtführender.

Auch bei den 19 REM+CPM-Studenten hatten Frauen die Nase vorn. Für die beste Gesamtleistung wurde Carolin Schmeing mit dem Tecklenburg-Preis belohnt. Ihre Thesis analysierte das Verhältnis von Organisationstheorien und praktischen Informationen vom Auftraggeber. Mit dem Titel beste Masterarbeit wurde Julia Schoofs belohnt. Sie hatte untersucht, unter welchen Bedingungen Immobilien als Fachmarktzentren erfolgreich sind. Dafür überreichte ihr Claus Jürgen Diederichs, Initiator des Masterstudiengangs, den nach ihm benannten Preis.

Zur Feierstunde gehörte die Staffelübergabe an den neuen Studiengangleiter. Nachfolger von Manfred Helmus ist Guido Spars, Wuppertaler Architektur-Professor und Fachmann für die Ökonomie des Planens und Bauens. In seiner Rede würdigte er nicht nur die Leistungen der Absolventen, sondern auch die Unterstützung durch Freunde, Familie und Arbeitgeber. „Junge, gut ausgebildete Leute – das ist das Kapital, mit dem wir in Deutschland Wohlstand erhalten.“

Absolventen Master of Business Engineering Baubetrieb: Simon Kieslich, Christof Kirchhoff, Gunnar Klein, Tanja Kopp, Anette Kreutzer, Herbert Lugauer, Theresa Schießer, Walter Schitz, Dimitri Schmelzer, Marina Schulte, Mario Wetzels, Louison Denisch Xavier und Uwe Ziesmer. Absolventen Master of Science Real Estate Management + Construction Project Management: Felix Alexander, Julian Budde, Simon Bürger, Ron Calvin Hassler, Anna Huesmann, Max Körner, Jonas Kriegler, Eva Katharina Kutzner, Theodor Lang, Rosario Ligori, Johannes Mayer, Sebastian Monzkowski, Tamara Mosakowski, Tim Reinhardt, Carolin Schmeing, Julia Schoofs, Benedikt Guido Vorwerk, Martin Voßberger und Andreas Willms.