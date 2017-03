Wuppertal. Am 2. März kam es in der Zähringerstraße zu einem heftigen Familienstreit. Dort stach ein Mann mit einem Messer auf seine getrennt lebende Ehefrau ein. Die zuständige Richterin am Amtsgericht Wuppertal erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den zunächst auf der Flucht befindlichen Beschuldigten.

Am Mittwochabend konnte die Polizei ihn in einer Wohnung eines Bekannten in Wuppertal-Unterbarmen festnehmen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.