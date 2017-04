Wuppertal-Barmen. Am Freitag, gegen 19:51, traf sich ein 18-jähriger Mann im Bereich der Adlerbrücke in Wuppertal-Barmen mit dem Ebay-Käufer seines zuvor dort angebotenen fabrikneuen IPhone 7. Der Käufer erschien in Begleitung eines weiteren Mannes und attackierte den Geschädigten, entriss ihm das IPhone 7 und beide Täter flüchteten fußläufig in Richtung Unterdörnen. Eine Tatortbereichsfahndung verlief negativ. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



- beide Männer ca. 18 - 20 Jahre alt

- türkisch/arabisches Aussehen

- einer mit grauer Kapuzenjacke und blauer Jeans

- ein weiterer mit schwarzer Wellensteinjacke, blauer Jeans und weißen abgenutzten Nike-Schuhen.



Zeugen werden gebeten ihre Feststellungen der Polizei unter 0202-2840 mitzuteilen.