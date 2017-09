Wuppertal. Um sich aufzuwärmen hielt sich am Donnerstag gegen 20.45 Uhr eine 37-Jährige in der untersten Etage des Parkhaustreppenhauses am Karlsplatz in Wuppertal auf.

Laut der Polizei setzt sich ein Mann neben die Frau und begann, Drogen zu konsumieren. Daraufhin wollte die Frau das Treppenhaus verlassen, doch der Unbekannte hinderte sie daran und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Nachdem er die Tasche und die Frau durchsucht hatte, nahm er ein Portemonnaie an sich flüchtete durch das Treppenhaus zum Ausgang auf den Karlsplatz.

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt:

männlich, ca. 190 cm groß, blonde kurze Haare, blaue Augen, sprach Deutsch ohne Akzent, graue Trainingsjacke, blaue Trainingshose, helle Turnschuhe, dunkler Rucksack.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen.