Die nächsten Tage halten für Jazz-Fans wieder viel Programm bereit.

Wuppertal. Ein für Jazz, Blues und Weltmusikfreunde sehr vielseitiges und spannendes Wochenende steht bevor. Gleich heute Abend stellt in der Reihe „Folk & Weltmusik“ die irische Folklegende Andy Irvine um 20 Uhr im Bürgerbahnhof Vohwinkel, Bahnstraße 16 sein Können als Sänger, Mandolinen- und Mandolaspieler und an der Bouzouki, der Drehleier und der Mundharmonika unter Beweis. Im ORT, Luisenstr. 116 beginnt Morgen um 19 Uhr ein Festival bei dem an drei aufeinanderfolgenden Tagen bis Sonntag kombinierte Musik und Filmeabende mit dem Schwerpunkt Portugal stattfinden.

Am morgigen Freitag startet die portugiesische Pianisten Joana Sá, mit einem ungewöhnlich besetzten Powertrio mit dem Gitarristen Luis J. Martins und Eduardo Raon an der Harfe. Nach einer kulinarischen Pause beginnt die Filmtrilogie 1001 Nacht, Teil 1 „Der Ruhelose“. Die nächste Latin-Session präsentiert am Freitagabend um 19 Uhr in der börse, Wolkenburg 100 die US-amerikanische Sängerin Soleil Niklasson, die auch schon mit Stan Getz und Udo Lindenberg zusammengearbeitet hat. In der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133 beginnt am Freitagabend um 20 Uhr, wie jeden letzten Freitag im Monat der Friday Night Jazz Club diesmal mit dem Georg Boeßner Trio aus dem Rhein-Main-Gebiet. Bereits ab 19 Uhr gibt es wie immer Wein & Antipasti.

Am Samstagabend tritt beim 3-Tages-Festival im ORT, Luisenstraße 116 um 19 Uhr die griechische Sängerin Savina Yannatou mit der portugiesische Pianistin Joana Sá auf und im Anschluss folgt der Teil 2 der Filmtrilogie 1001-Nacht „Der Verzweifelte“. Im Bürgerbahnhof Vohwinkel, Bahnstraße 16 spielen am Samstagabend um 20 Uhr The Bluesbones aus Belgien mit Frontmann Nico der Cock. . Um 20 Uhr stellt am Samstagabend im Caritas-Begegnungszentrum, Hünefeldstraße 54a die schwedisch-deutsche Sängerin Anna Luca Mohrhenn mit ihrer Band „Small Friendly Giant“ ein besonderes Programm vor. Im JazzClub im LOCH, Ecke Ekkehardstr. / Plateniusstr. spielt am kommenden Samstag um 20 Uhr das Trio TyCK. TyCK sind die Initialen der auftretenden Musiker Miroslaw Tybora am Akkorden, Schlagzeuger Philipp Kahn und dem aus der Band „Wildes Holz“ bekannten Kontrabassisten Markus Conrads. Danach legt um 22 Uhr noch der Bar-DJ Jah Ditch auf. Beim dritten und letzten Teil des Portugalfestivals im ORT, Luisenstr. 116 treten am Sonntagabend um 19 Uhr die Pianistin Joana Sá zusammen mit der Wuppertaler Violinistin Gunda Gottschalk auf und im Anschluss wird noch der Teil 3 der Filmtrilogie 1001 Nacht gezeigt. Einen schönen Maifeiertag und viele unterhaltsame Musikabende, wünscht bis nächste Woche Ihr und Euer Rainer Widmann