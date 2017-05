Weitere Bewohner sind in einem anderen Haus untergebracht. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wuppertal. Nach der Tötung von drei Männern in einem Wohnheim am Osterbaum ist der 42-jährige mutmaßliche Täter am Freitag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. In einem sozialtherapeutischen Wohnheim der Bergischen Diakonie Aprath (BDA) an der Straßburger Straße soll er am Mittwochabend gegen 22 Uhr drei Mitbewohner im Alter von 38, 52 und 63 Jahren erstochen haben.

Laut Staatsanwaltschaft besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags in drei Fällen. Der zuständige Haftrichter erließ am Freitag einen Beschluss zur einstweiligen Unterbringung. Die Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten soll aufgrund einer psychischen Krankheit erheblich vermindert gewesen sein. „Das Gebäude ist komplett versiegelt, da kommen derzeit nur die Polizei und der Rechtsmediziner rein“, sagte Staatsanwalt Hauke Pahre a, Freitag der WZ. Die Obduktion der drei getöteten Männer sei angeordnet, die Zeugenbefragungen hätten begonnen. Da es offensichtlich keinen Augenzeugen der Bluttaten gibt, müssen die Ermittler den Tathergang über Aussagen von Mitbewohnern und Nachbarn rekonstruieren.

Heute persönliche Gegenstände aus dem Haus geholt

Im Haus leben nach Angaben der BDA bis zu 24 Bewohner. Sie wurden in der Tatnacht zur Notversorgung mit dem Bus in das Zentrum der Bergischen Diakonie für Pflege und Betreuung an der Ernststraße gebracht.

Mit Unterstützung der Stadt, der Feuerwehr und der Notfallseelsorge konnten sie am Donnerstag gemeinsam eine neue Unterkunft beziehen. „Die Bewohnerinnen und Bewohner können nun bis zur weiteren Klärung der Situation an einem geschützten Ort bleiben. Dies wird ihnen in der ersten schweren Zeit sehr helfen“, heißt es in einer Mitteilung der Bergischen Diakonie. Sprecherin Renate Zanjani verdeutlicht: „Das ist ein großes Glück.“ Die Stadt habe sehr schnell und sehr menschlich geholfen, betont sie.

Zanjani erklärt, dass zunächst das unmittelbare weitere Vorgehen im Mittelpunkt stehe. „Wir werden am Montag mit den Mitarbeitern, dem psychologischen Dienst und der Qualitätssicherung besprechen, welche Betreuung die Bewohner brauchen.“ Nach wie vor seien Seelsorger und Psychologen bei ihnen. Gestern sei noch organisiert worden, dass die Bewohner persönliche Gegenstände aus dem versiegelten Haus erhalten. Die Reaktionen bei den Bewohnern reiche von zunächst guter Verarbeitung bis zu schlimmen Alpträumen. Auch bei den Mitarbeitern gehe es darum, wer weitere Hilfe oder Entlastung brauche.

Diakonie Bei der Bergischen Diakonie steht bisher die Versorgung der Bewohner des Wohnheims im Mittelpunkt. Wie das Gebäude in Zukunft genutzt wird, war gestern noch kein Thema. Die Frage, ob es konzeptionelle Veränderungen gibt, komme zu früh, hieß es.

In dem Wohnheim Straßburger Straße leben Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Krankheitsbildern in Wohngruppen, in denen jeder Bewohner ein eigenes Zimmer hat. Sie werden im Schichtdienst fachlich betreut. Auch in der Nacht war eine Fachkraft anwesend.