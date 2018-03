Heckinghausen. Am Montagabend kam es laut Polizei zu einem Überfall auf ein Spielcasino an der Heckinghauser Straße, an dem drei maskierte Männer beteiligt gewesen sein sollen.

Laut Polizeibericht betraten sie das Spielcasino gegen 22.35 Uhr und griffen einen Mitarbeiter (45) unvermittelt an, sprühten mit Reizgas und verletzten den Mann am Kopf. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Wuppertaler fliehen und die Polizei alarmieren, während sich die bislang unbekannten Täter an der Kasse zu schaffen machten. Einen Kunden, der sich zur Zeit des Überfalls in der Spielhalle aufhielt, ließen die Maskierten nicht gehen und hielten ihn in Schach. Schließlich flüchteten die Räuber mit ihrem erbeuteten Bargeld zu Fuß in Richtung Ziegelstraße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Überfall und hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht: Die Männer waren etwa 16 bis 20 Jahre alt, osteuropäisch und teilweise maskiert. Einer der Unbekannten trug bei dem Überfall eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, einen türkisfarbenen Kapuzenpullover und weiße Sportschuhe. Der zweite Mann hatte eine kräftige Statur, trug eine schwarze Baseballmütze mit weißem Aufdruck, ein schwarzes T-Shirt, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Der dritte Maskierte hat eine schmale Figur, trug weiße Turnschuhe, eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise werden unter Telefon 2840 angenommen. Red