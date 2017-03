Wuppertal. Am Montagabend ist an der Breslauer Straße in Wuppertal ein 54-Jähriger Mann von drei Männern brutal überfallen worden. Die Täter haben laut Polizeiangaben den Mann auf der Straße angesprochen, um nach dem Weg zu fragen. Als der Geschädigte antwortete, erhielt er einen Schlag auf den Kopf. Zwei Täter hielten ihn fest, ein Dritter durchsuchte ihn und stahl ihm seinen Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Täter. Das Opfer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Männer sind circa 20 bis 25 Jahre alt. Zwei Männer trugen weiß-blau karierte Jacken. Der Dritte eine schwarze Jacke und rote Schuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202-2840 entgegen.