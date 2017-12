Bei der Familie Kück ist immer etwas los. Für die vier Kinder im Haus sind alle Erwachsene Bezugspersonen.

Herzkamp. Vier Kinder toben durch den Garten, die drei größeren haben ein Auge auf den knapp dreijährigen Matteo. Wer von den Erwachsenen gerade für die Kinder da ist oder Mittagessen kocht, wird kurzfristig entschieden. Denn in dem großen, alten Haus im Zentrum von Herzkamp wohnen drei Generationen: die Großeltern Jutta und Kurt Becker und die beiden Schwestern Tina und Julia mit ihren Familien. Nach der Schule zog es die Schwestern erst einmal in die Welt hinaus. Beide reisten viel, wohnten in Belgien, Türkei, Australien und Amerika. Gleichzeitig behielten sie immer einen engen Bezug zu ihrer Familie in Herzkamp.

Noch in den 70er Jahren ging es zum Baden in den kalten Keller

Dann kehrten die Schwestern ins Elternhaus zurück. Da damals die pflegebedürftige Oma gerade ins Erdgeschoss gezogen war, wurde oben eine Wohnung frei, die Tina und Julia renovierten. Julia allerdings ging wegen ihrer Ausbildung nach Frankfurt, stattdessen zog Marcus Kück zu Tina. Julia lernte bei einem Urlaub in Dubai Livio Silivestru kennen. „Und nach drei Monaten saß er bei uns unterm Christbaum“, sagt Tina Kück grinsend. „Das war alles total merkwürdig für mich“, erzählt Livio.

Ohne ein Wort Deutsch kam er nach Herzkamp und wurde sofort herzlich in die Familie aufgenommen. Schnell fand er Freunde im Dorf, spielte Basketball und fing später als Sportlehrer an der Gesamtschule an. Der erste Sohn Noah kündigte sich auch bald an. Im Jahrestakt kamen die Jungen Jannik (10), Noah (9) und Hannes (8) zur Welt. Für sie sind alle Erwachsenen im Haus gleichermaßen Bezugspersonen. Wenn Julia, die als Flugbegleiterin arbeitet, zwei oder drei Tage unterwegs ist, finden die Söhne selbstverständliche Aufnahme bei den anderen Familien. „Als Noah noch ein Baby war, wurde er mir morgens manchmal einfach ins Bett geschmissen“, erzählt Tina Kück.

Mittag essen immer alle gemeinsam - entweder in der Wohnung der Kücks im Erdgeschoss oder in der Wohnung der Silivestrus im ersten Stock. Die Großeltern haben sich inzwischen in die Zwei-Zimmer-Wohnung zurückgezogen. Häufig sind auch Freunde zu Gast. „Wir haben ein offenen Haus, bei uns sind immer alle willkommen“, betont Jutta Becker. Schon früher lebten regelmäßig Austausch-Schüler mit in der Familie. „Ich konnte nie reisen und fand das immer toll“, erklärt Jutta Becker. Damit alle genügend Raum haben, ergänzten die Familien vor drei Jahren das Haus durch einen Anbau. Den Innenausbau und Anstrich erledigten sie selbst – schließlich ist Kurt Becker Malermeister, ebenso wie sein Vater und Großvater.