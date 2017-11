Wuppertal. Am Mittwochmorgen versuchten zwei Unbekannte einen jungen Mann am Döppersberg in Wuppertal auszurauben. Nach Angaben der Polizei verließ der 29-Jährige gegen 9.45 Uhr den Hauptbahnhof am Gleis 1. An der Ecke zur Bahnhofstraße sprachen ihn zwei Personen an und fragten nach etwas Kleingeld. Als sie dies nicht bekamen, zerrten sie am Rucksack des 29-Jährigen, stießen ihn zu Boden und tasteten ihn nach Bargeld ab. Eine Passantin rief daraufhin laut um Hilfe, woraufhin die beiden Täter in Richtung Bundesallee flüchteten.

Die Polizei sucht die Täter mit folgender Beschreibung: 1. Täter: männlich, 3-Tage-Bart. Schwarze Wintermütze, braune Jacke, Jeans. 2. Täter: männlich, Jeans, schwarze Basecap, schwarze Weste. Beide Täter machten einen sehr ungepflegten Eindruck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. red