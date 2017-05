Wuppertal. Am Mittwochmittag gegen 11 Uhr ist ein 88-jähriger Mann an der Baustelle am Döppersberg an der Bahnhofstraße zwischen alter Bahndirektion und Hauptbahnhof unter einen Gabelstapler geraten. Nach Informationen der Feuerwehr betrat der Mann die Straße und wurde dabei von dem Gabelstapler erfasst. Der Mann stürzte und geriet mit seinen Beinen unter die Räder des Baugeräts.

Die Feuerwehr musste den Mann aus der Notlage befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Informationen der Feuerwehr war für etwa eine halbe Stunde auch der Bahnhof nicht zugänglich. Nach der Bergung musste auch die Fußgängerbrücke vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei sucht noch Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (red)