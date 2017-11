Bevor sich der 34 Meter lange und 26 Tonnen schwere Stahlgigant in die Luft erhebt, knackt es erst einmal mächtig im Gebälk. Es ist 2 Uhr in der Nacht zum Samstag, als sich der Gitterträger der Behelfsbrücke am Döppersberg fast wie von Geisterhand erhebt: Zunächst scheinbar nur Millimeter um Millimeter wird die Tragkonstruktion von einem 200 Tonnen schweren Autokran angehoben, der seinen Ausleger um mehr als 30 Meter ausgefahren hat. Vorsichtig manövriert der Kranführer die riesige Metallkonstruktion über den zweiten, noch nicht demontierten Gitterträger der Brücke und lässt sie dann langsam absinken. Unterstützt wird er dabei von einem Kollegen, der mit einem Führungsseil dafür sorgt, dass die Tragkonstruktion nicht in die falsche Richtung dreht.

Im Laufe des Samstags werden die beiden Trägerkonstruktionen auf der B 7 auseinander gebaut. Dabei müssen unter anderem Querträger entfernt werden. Die Gitterträger werden halbiert: Das ist ohne große Probleme möglich, weil die Hälften mit Bolzen verbunden sind. Die Firma Röro bringt die Metallteile per Laster nach Nächstebreck, wo sie in ein Lager kommen.

Die Demontage der beiden riesigen Gitterträger ist der Höhepunkt beim Abbau der Mitte Januar 2015 eröffneten Behelfsbrücke, die über die B 7 von der Innenstadt zum Bahnhof geführt hatte. In drei Etappen werden die Arbeiten umgesetzt: In der Nacht zum Freitag werden der Aufzug am Köbo-Haus sowie die Treppenaufgänge und die Laufplatten der Behelfsbrücke abgebaut, in der Nacht zum Samstag folgt die Demontage der beiden großen Tragkonstruktionen, am Sonntag werden – dann allerdings am Tag -–die Mauerkronen der Stützwände in diesem Bereich der B 7 montiert.

Am Sonntagnachmittag wird dann auch der für die Bauarbeiten vorübergehend gesperrte 400 Meter lange Abschnitt der B 7 wieder für den Verkehr geöffnet. Bevor das der Fall ist, sorgt die Straßenreinigung dafür, dass mögliche Verschmutzungen oder auch übrig gebliebene Reste der Bauarbeiten beseitigt werden.

34 Monate war die Behelfsbrücke über die B 7 in Betrieb – seit Januar 2015 bis November 2017. Nach Angaben der Stadt haben pro Werktag laut Schätzungen 15 000 Menschen den provisorischen Übergang genutzt. Die Kosten für die Einrichtung der Behelfsbrücke belaufen sich auf 900 000 Euro.

