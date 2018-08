Nun kommt es, wie es kommen musste. Die neu entflammte Diskussion darüber, wo in Wuppertal das Land seine forensische Klinik für psychisch Kranke Straftäter bauen darf, spaltet die Stadt. Bürger in Ronsdorf und am Katernberg sind sich nicht grün. Die einen wollen nicht, dass die Forensik an der Parkstraße entsteht, wo dem Land ein geeignetes Grundstück gehört. Die anderen kämpfen um die Kleine Höhe, die heute noch weitgehend unberührte Natur ist. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Es ist im Gegenteil ein gutes Zeichen für eine Stadtgesellschaft, dass Bürgerinnen und Bürger sich für etwas innerhalb dieser Stadt einsetzen. Sei es, dass sie eine Entwicklung wollen, wie etwa bessere Straßen oder mehr Fahrradwege, oder dass sie eine aus ihrer Sicht schädliche Entwicklung zu verhindern versuchen.

Im Falle Wuppertal ist es leider so, dass eine engagierte Bürgerschaft auf eine ziemlich träge, desinteressiert wirkende oder sehr leicht durchschaubare Gruppe von Stadtverwaltern und Politikern trifft. Und an deren Spitze steht ein Oberbürgermeister, der im bald beginnenden vierten Jahr seiner Amtszeit immer noch nicht das Gefühl dafür entwickelt hat, wann es Zeit ist, sich als sozusagen oberster Wuppertaler eindeutig und unmissverständlich zu äußern.

Die Forensik ist ein mittlerweile ziemlich alter Zankapfel zwischen Stadt und Land. Es hatte allerdings schon den Anschein, dass der Streit beigelegt sei, nachdem die Stadt dem Land die Kleine Höhe als Forensik-Standort anbot und dafür ein Gelände an der Müngstener Straße für Wohnungsbau erhalten sollte. Dort ist heute die Bereitschaftspolizei untergebracht, die Fläche gehört dem Land. Wie üblich in Wuppertal, werden solche Geschäfte vom Rathaus auf Treu und Glauben abgeschlossen. So ist die Bahn AG am Döppersberg auch zu einer neuen Fassade ihres wunderschönen Gebäudes gekommen. Nur an die Gegenleistung dafür muss sie nun mühselig erinnert werden - Ausgang offen.

Auch mit dem Land ist seinerzeit nichts schriftlich festgelegt worden. Deshalb fiel es dem neuen Polizeipräsidenten auch leicht zu entscheiden, dass die Polizei an der Müngstener Straße bleibt. Das war es dann mit der Stadtentwicklung auf Lichtscheid. Logischerweise hätte dann das Thema Forensik auf der Kleinen Höhe damit aber auch erledigt sein und alles neu verhandelt werden müssen.

Aber diese vielleicht lohnende Mühe machen sich Politiker und Stadtverwalter nicht. Statt dessen lädt jeder St. Florian ein, der auch nur ansatzweise mit dem Thema zu tun haben könnte. St. Florian, sei ein guter Mann, beschütz’ mein Haus, zünd’ andere an - scheint demnach das Motto der FDP zu sein. Sie will Ronsdorf vor der Forensik bewahren und propagiert ein Gewerbegebiet an der dortigen Parkstraße, wo das Land ebenfalls Flächen besitzt. Dass die Spitzenleute der Partei gleichzeitig auch noch in Ronsdorf wohnen, macht die Lautstärke ihrer Forderung allerdings ein bisschen verdächtig.