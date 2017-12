Wuppertal. Zwei Diebe haben am Sonntagabend Computer und Monitore aus Praxisräumen eines Krankenhauses getragen. Eine Zeugin beobachtete die Situation und informierte die Polizei. Die Polizisten trafen die beiden Diebe mit der Beute an der Carnaper Straße an und nahmen sie fest. Das Diebesgut konnte in das Krankenhaus zurückgebracht werden. Nach Polizeiangaben wurden die beiden Männer (38 und 44 Jahre) aus Wuppertal wurden in Polizeigewahrsam genommen und ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet. red