Wuppertal. Eine 68-Jährige ist am Dienstagabend im Hauseingang ihres Wohnhauses an der Langobardenstraße überfallen worden. Ein Unbekannter folgte der Frau, als sie gerade ihren Hausflur betrat und riss an ihrer Halskette. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Da die Frau laut schrie und ihre zerissene Kette festhielt, flüchtete der Dieb ohne Beute. Er soll etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und schmal gebaut sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Fliesjacke und eine helle Hose, außerdem hatte er eine dunkle Baseballkappe auf.

Hinweise nimmt die Polizei Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red