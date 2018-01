Der Vorsitzende des Zoovereins Bruno Hensel ist ein höflicher Mensch, der nicht für unbedachte Äußerungen bekannt ist. Und daher bezeichnet er sich zwar selbst als eher ungeduldigen Menschen, bringt aber eine Engelsgeduld auf, was die Entwicklung des Zoos betrifft. Zoodirektor Arne Lawrenz legte 2013 zu seinem Amtsantritt das Entwicklungskonzept „Grüner Zoo“ vor, für das es viel Lob gibt. Gleichzeitig bot der Zooverein ideelle und finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung des Konzepts an, das unter anderem eine artgerechtere Haltung in neuen Gehegen vorsieht. Leider sind nicht nur die Pläne für den Fuhlrott-Campus ins Stocken geraten. Das liegt weniger an finanziellen Mitteln, die ohnehin vom Zooverein kommen, sondern auch an Planungskapazitäten des Gebäudemanagements. Wegen der Aufgaben beim Bau von Kitas und Schulen rückt der Zoo auf der Prioritätenliste nach unten. Die Gefahr besteht, dass sich der Zoo bewusst von Tierarten trennt, aber die versprochenen Attraktionen zu lange auf sich warten lassen. So läuft dem Zoo die Zeit davon.