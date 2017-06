Vorstand Andreas Feicht über den digitalisierten ÖPNV, Scheitern als Chance und die Pläne für das Glasfasernetz.

Herr Feicht, wann fahren Schwebebahnen und Busse ohne Fahrer?

Andreas Feicht: Wir glauben, dass man zwischen 2025 und 2030 eine zuverlässige Technologie dafür hat. Dann wollen wir die auch nutzen. Autonomes Fahren wird der neue Standard, daran können wir nicht vorbeisehen. Es hängt aber auch von den politischen Rahmenbedingungen ab, die müssen geregelt sein.

Welche Folgen erwarten Sie für den ÖPNV?

Feicht: Wir müssen uns auf Veränderungen einstellen in Sachen Datenmanagement, müssen den Betriebshof anders organisieren und auch in Frage stellen, inwieweit wir das getaktete ÖPNV-System noch brauchen.

Wollen Sie das abschaffen?

WZ-Forum: Melden Sie sich an Diskussion Beim dritten WZ-Forum spricht WZ-Lokalchef Lothar Leuschen mit Experten über Digitalisierung. Was bedeutet das für die Arbeitswelt? Was für die Menschen und die Gesellschaft? Diskussionspartner sind Andreas Feicht (WSW), Prof. Andreas Frommer (Bergische Universität), Michael Weber (Vorwerk) und Markus Kerkhoff (Delphi). Donnerstag, 29. Juni, Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18 Uhr. Ort Vorwerk, Mühlenweg 17-37 Anmeldung: Der Eintritt ist frei. Reservieren Sie sich Tickets unter: Telefon 0800/14 52 452 und leserservice@wz.de

Feicht: Wir sind überzeugt, dass es in Stoßzeiten einen Bedarf für getaktete Verbindungen gibt. Die Kunden wollen zur Schule oder zur Arbeit und zurück. Aber das muss nicht für alle Zeiten und Bereiche gelten. Ich kann mir vorstellen, dass es in den Außenbezirken flexiblere Möglichkeiten geben wird.

Es gibt eine Teststrecke für autonomes Fahren in Wuppertal. Nutzen Sie die?

Feicht: Aktuell nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Bus zwischen Cronenberg und Ronsdorf auf dieser Strecke eines Tages als Testbus fahren kann.

Wie sind andere Bereiche betroffen?

Feicht: Bei den WSW gibt es unglaublich viele Berufsbilder. Wir haben vor allem unser herkömmliches Geschäft, wir produzieren Strom, wir betreiben Flotten, einen Fahrdienst und haben Handwerker. Diese Bereiche sind unterschiedlich stark digitalisierbar. Digitalisierung bedeutet, dass Prozesse datengesteuert, dezentral gelenkt werden. Das geht nicht in allen Bereichen. Wenn ein Leck in einer 40 Jahre alten Leitung auftritt, die zudem nicht gut dokumentiert ist, braucht es eben Menschen vor Ort, die Entscheidungen treffen. Das wird sich so schnell nicht ändern. Bei Dokumentationen und Abrechnungen ist das anders.

Sie arbeiten doch sicher trotzdem daran, technologische Veränderungen im Betriebsablauf zu ermöglichen.

Feicht: Ja, darüber hinaus beschäftigen wir uns intensiv mit den Chancen der Digitalisierung für die traditionellen Bereiche und auch für potenzielle neue. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Vereinfachung von Prozessen durch Digitalisierung, entwickeln Ideen für neue Kundenangebote und Kundenkommunikation, etwa über unsere Apps, die TalApp und die WSW move. Dabei ist auch die Auswertung von Markt-, Kunden- und Maschinendaten in Zukunft entscheidend.