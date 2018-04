Schon als junges Mädchen wollte Juliette Birke Polizistin werden. Ihr Wunsch erfüllte sich.

In loser Folge lädt die WZ in ihrer Serie „Ein Kaffee mit“ Menschen zur Tasse Kaffee ein, um mit ihnen in entspannter Atmosphäre über das Leben und Arbeiten in Wuppertal zu plaudern. Dass sie sich auf keinen Fall zum Kaffee einladen lässt, stellt Juliette Birke (41) kurz nach der Begrüßung im Café Mio klar: „Als Polizistin darf ich gar keine Geschenke annehmen, aber ich kann Sie ja einladen“, sagt sie. Was vom Journalisten ebenso dankend abgelehnt wird, weil auch dieser Berufsstand bekanntlich an Glaubwürdigkeit gewinnt, wenn er professionell auf bevorzugte Behandlung verzichtet.

Ein Kaffee mit

Juliette Birke

Nachdem die Formalitäten geklärt sind, berichtet Juliette Birke über ihren langjährigen Einsatz als Polizistin auf der Wache Döppersberg und ihre Eindrücke aus der Elberfelder Fußgängerzone, wo sie viele Jahre Streife gegangen ist. Doch mindestens so spannend wie ihr Berufsleben verlief ihre Kindheit – auch wenn sie das selbst gar nicht so empfunden haben dürfte.

„Ich bin in Frankfurt/Oder aufgewachsen und habe mich als Kind in der Gemeinschaft immer sehr geborgen gefühlt“, sagt Juliette Birke. Von den damaligen politischen Verhältnissen in der DDR habe sie nicht viel mitbekommen. Das änderte sich, als ihre Mutter 1984 mit ihr in die Prager Botschaft floh. „Zu Weihnachten hat mir Hans-Dietrich Genscher eine Barbie-Puppe geschenkt. Ich erinnere mich an seinen gelben Pullover. Die Puppe hatte nur einen Bikini an, deshalb hat meine Mutter ihr etwas zum Anziehen gestrickt.“

Mutter und Tochter kehrten zurück in die DDR. „Meiner Mutter, die Erzieherin war, wurde nach der Flucht eine Putzstelle angeboten. 1985 wurden wir von der Bundesrepublik freigekauft und mussten innerhalb von 24 Stunden die DDR verlassen. Mein Vater ist dort geblieben, den durfte ich erst zwei Jahre später wieder besuchen.“

Einem Freund der Familie habe sie den frühen Berufswunsch als Polizistin zu verdanken. Der war Polizist, trug eine schmucke Uniform und imponierte dem jungen Mädchen. „Hinzu kommt mein Wunsch nach Gerechtigkeit.“

Im Westen wurde zunächst Dortmund ihre zweite Heimat. Im Dortmunder Norden, der als raue Gegend gilt, absolvierte sie im Ausbildungspraktikum ihre ersten Einsätze im Streifenwagen. „Genau da wollte ich hin. Und ich habe es nicht bereut, denn ich bin sehr gut mit den Leuten dort klar gekommen“, sagt Juliette Birke.