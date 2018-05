Neuerdings fährt der historische Zug eine neue Strecke: die bergische Runde.

EN-Kreis/Wuppertal. „Bitte einsteigen, herzlich willkommen zur Zeitreise in die Eisenbahngeschichte“, heißt es Ende Mai und Anfang Juni wieder für Schienenromantiker im Ennepe-Ruhr-Kreis. Zustiegsmöglichkeiten gibt es nicht nur in Ennepetal und Schwelm, sondern auch in Witten, Wetter, Hagen und Wuppertal.

Als Premiere kündigt die Ruhrtalbahn für Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), die bergische Runde an. Am Sonntag, 3. Juni, herrscht zum zweiten Mal Betrieb auf der Linie V zwischen Witten und Wuppertal. Für die rund dreistündige Runde durch das Bergische Land gilt allerdings bereits vor dem ersten Abfahrtssignal: ausgebucht, kein spontaner Zustieg mehr möglich. „Schön, dass das neue Angebot direkt so gut angenommen wird“, sagt Stefan Tigges, Geschäftsführer der Ruhrtalbahn, erfreut.

Jetzt schon Karten für August und Oktober sichern

Sein Tipp an alle Interessierten: An den Samstagen 4. August und 20. Oktober werden weitere Bergische Runden gedreht. Auch dann geht es vom Ausgangspunkt Hagen-Vorhalle über Hagen Hauptbahnhof und Schwelm nach Wuppertal-Oberbarmen. Von dort setzt der rote Schienenbus VT98 aus den 1960er Jahren seine Fahrt in Richtung Remscheid und Solingen fort. Höhepunkt auf diesem Abschnitt ist die Fahrt über die Müngstener Brücke, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Sie überspannt in 107 Meter Höhe das Tal der Wupper.

Auf der Tour zurück in Richtung Ennepe-Ruhr-Kreis heißt es am Wuppertaler Hauptbahnhof „umsteigen“. Für den Weg bis Wuppertal-Oberbarmen nutzen die Rundfahrer die Schwebebahn. Anschließend bringt sie der Schienenbus zurück nach Schwelm, Hagen Hauptbahnhof und Hagen-Vorhalle.

Auf der Linie V steuert am Sonntag, 3. Juni, ein von einer V60 Diesellok gezogener Zug im Pendelverkehr zwischen 10 und 19 Uhr Witten, Wetter, Hagen, Ennepetal, Schwelm und Wuppertal an. „Jede der insgesamt vier je 44 Kilometer langen Fahrten führt über das Wittener Viadukt. Eine Ruhrpassage, die eigentlich dem Güterverkehr vorbehalten ist“, wirbt Tigges mit einem nicht alltäglichen Erlebnis für das Einsteigen.

Hin- und Rückfahrt auf der Gesamtstrecke kosten 20 Euro, Teilstrecken sind möglich. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren gilt: Bis zu drei von ihnen fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis. Weitere Fahrtage auf der Linie V sind für die Sonntage 5. August und 7. Oktober geplant. Red

ruhrtalbahn.de