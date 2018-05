Viele Wuppertaler sehen die Entwicklung der Einkaufsmeile kritisch. Besonders die vielen Billigläden trübten das Erscheinungsbild.

Zentrum. Für die Wuppertaler, die die Elberfelder Innenstadt an der Poststraße noch von früher kennen, ist mit der Schließung des Juweliergeschäftes und Uhrenmuseums Abeler eine der letzten großen Institutionen in der Elberfelder Einkaufszone gefallen. Das nun dort ansässige Bekleidungsgeschäft, das laut Henrik Abeler eine Interimslösung sei, bevor dort möglicherweise ein neues Geschäftshaus entstehe, reiht sich derweil nahtlos in das Stadtbild ein. Die kürzlich gegründete ISG Poststraße/Alte Freiheit hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Bereich jedoch wieder attraktiver zu gestalten. Wie die Bürger die Aufenthaltsqualität dort empfinden und ob sie dort gerne einkaufen, verrieten sie beim WZ Mobil.

Nicole Rusch etwa fühlt sich nicht mehr so wohl: „Ich bin nicht mehr gerne hier und finde das nicht sehr prickelnd.“ Es gebe definitiv zu viele Billigläden. Sie wünsche sich hochwertigere Geschäfte und mehr Schmuckläden. „Ich gehe da lieber in die Rathaus-Galerie.“

Beate Raudner denkt ähnlich: „Das ist längst nicht mehr so schön wie früher. Statt der kleinen Läden und Fachgeschäfte dominieren nun Handy- und Billigläden.“ Sie passiere heute die Straße nur noch auf dem Weg zur Schwebebahn. Ihrer Meinung nach müssen Uhr und Glockenspiel am Abeler-Haus aber in jedem Fall erhalten bleiben.

Marlies Winkelsträter-Ott bemängelt: „Hier sieht es nicht besser aus als früher, weil es viele Geschäfte, wie etwa Tschibo oder Eduscho da auch schon gab.“ Der Stadtkern mache keinen guten Eindruck, habe zu wenig Sitzgelegenheiten und solle mehr begrünt werden.

Renate Frese gefällt es auch nicht: „Inhabergeführte Geschäfte wie im Luisenviertel finde ich da wesentlich schöner. Und ob Wuppertal nach dem Döppersberg-Umbau und der damit verbundenen Hoffnung auf höhere Attraktivität für den Innenstadtbereich überhaupt das Publikum hat, soll man besser vor dem Geschäftshaus-Umbau klären.“

Anna Lippold hat auch die Änderungen im Laufe der Jahre mitbekommen und sagt: „Das ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, wie es früher hier war. Es ist miserabel und eine Katastrophe, wenn man sich hier umschaut.“ Mehr Fachgeschäfte würden die Straße sicher wieder aufwerten.

Brigitte Feest macht das alles sehr traurig: „Wenn ich heute diesen Bereich sehe, tränen mir die Augen.“ Sie habe bei Abeler als Kind ihre ersten Ohrringe bekommen, und die große Ansiedlung der Billigläden sei unwürdig für Wuppertal. „Ich hoffe, dass durch den Döppersberg-Umbau wieder mehr Anziehungskraft für die Innenstadt entsteht.“