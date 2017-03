Renault Twizy kommt bei Kurierfahrten zum Einsatz. Auf der Straße wird er belächelt – noch.

Wuppertal. Seinen Spitznamen hat er schon weg. Als „rollende Hupe“ wird der neue Renault Twizy der Wuppertaler Polizei in den sozialen Netzwerken gern spöttisch bezeichnet. Doch das hat der Flitzer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern nicht verdient. Seit zwei Wochen leistet er den Beamten in Vohwinkel gute Dienste. Dort wird das kompakte Gefährt auf Herz und Nieren getestet – mit positiven Ergebnissen.

Für Kurierfahrten und Ortstermine eignet sich der Twizy hervorragend. Im Stadtverkehr punktet der Elektrozwerg mit seiner Wendigkeit und geringen Stellfläche. Schwere Jungs sollen damit nicht hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Schließlich bietet der Twizy nur Platz für eine Person. „Das ist kein Streifenwagen und das Fahrzeug ist als reine Beförderungsmöglichkeit gedacht“, betont Polizeisprecher Klaus Theisen. Daher fehlen auch Sirene und Blaulicht. Dafür gibt es einen „Geräuschsimulator“, der Fußgänger mit dezentem Piepen auf den fast lautlosen Twizy aufmerksam machen soll.

Für den Vohwinkeler Hauptkommissar Volker Nenstiel hat sich der Nachwuchs im Fuhrpark der Polizei bereits bewährt: „Damit habe ich die Vorteile eines Motorrollers, bin aber wettergeschützt und muss keinen Helm tragen.“ Allerdings musste auch er sich schon so manchen „Bobby-Car“ Spruch anhören. Im Stadtverkehr ist der Twizy in den typischen Polizeifarben auf jeden Fall ein Blickfang. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. „An der Ampel weiß man manchmal nicht, ob einen die Leute an- oder auslachen“, räumt Nenstiel ein. Für ihn spiele das aber keine Rolle. Der Vohwinkeler Wachleiter Bernd Gläßel ist dagegen noch etwas skeptisch, ob der Miniflitzer das richtige Gefährt für die Polizei ist: „Am Ende müssen wir die Vor- und Nachteile genau abwägen.“

Fuhrparkleiter Arthur Weichel weist auf die geringen Wartungskosten des Fahrzeugs hin. „Verschleiß haben wir eigentlich nur bei Bremsen und Reifen“, erklärt er. Den Twizy stellt das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW noch bis Mai zur Verfügung. ebi