Über den Döppersberg geht es bisher staufrei. Probleme gibt es auf der Briller Straße.

Wuppertal. Seit dem 10. Juli ist die B 7 wieder auf der kompletten Talsohle geöffnet. Die Umstellung nach der Wiedereröffnung des teilstücks zwischen Brausenwerth und Kasinostraße ist ohne größere Staus und Probleme gelungen.

„Es läuft gut, aber wir sind noch länger täglich mit den erforderlichen Umstellungen und Rückbauten der Umfahrungen beschäftigt“, sagt Bau- und Verkehrsdezernent Frank Meyer. Wer geglaubt habe, dass der Verkehr nach der fast dreijährigen Sperrung der Hauptverkehrsstraße genauso laufe, wie vor der Sperrung, der sehe sich getäuscht. „Viele Autofahrer haben während der Sperrung andere Wege kennengelernt, die sie schneller ans Ziel bringen“, glaubt Frank Meyer.

Ferienbeginn sorgt für geringere Belastung der Straßen

Die Erkenntnis, dass nicht alle Wege von Ost nach West oder in umgekehrter Richtung über die Talsohle führen müssen, tragen dazu bei, dass sich das Verkehrsaufkommen am Döppersberg bisher in Grenzen hält. Zudem dürfte der Beginn der Sommerferien für eine geringere Belastung der Straßen sorgen. „Bis zum Ende der Sommerferien wollen wir alle Umstellungen abgeschlossen haben“, kündigt Frank Meyer an. Dazu gehört zum Beispiel die Feinjustierung von Ampelanlagen, die auf die neuen Verkehrsströme eingestellt werden sollen. Ein Beispiel ist die Ampel an der Viehhofstraße zur Nevigeser Straße, deren Grünphase etwas verlängert werden soll. An einigen Stellen muss noch die Verkehrsführung auf den Stand vor der B 7-Sperrung gebracht werden. Das gilt für die Bendahler Straße, von der aus es bald wieder einen Linksabbieger in die Mauerstraße geben wird. „Da waren Markierungsarbeiten schon in der vergangenen Woche fällig, aber das Wetter hat nicht mitgespielt. Nun muss der Auftrag neu vergeben werden“, so Frank Meyer.

Schon wie bei der Sperrung vor drei Jahren hakt es rund um den Robert-Daum-Platz. Der talwärts laufende Verkehr auf der Briller Straße staut sich in Spitzenzeiten bis zur Bayreuther Straße. Auch im Tagesverlauf fließt der Verkehr an der Ampel vor der Einmündung der Nützenberger Straße zumeist nur zähflüssig ab. Die Verwaltung hatte im Vorfeld der B 7-Öffnung darauf hingewiesen, dass der Verkehr talwärts zunehmen werde und vorgeschlagen, die zwei Spuren bergwärts wieder in zwei Spuren talwärts umzubauen. Allerdings folgte der Verkehrsausschuss diesem Vorschlag nicht und forderte die Verwaltung stattdessen auf, die Entwicklungen im Auge zu behalten.