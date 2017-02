Die Kreispartei hob Rainer Spiecker am Freitag offiziell auf den Schild für die Bundestagswahl im September. Björn Brick (22) tritt bei der Landtagswahl gegen Dietmar Bell von der SPD an.

Wuppertal. Nun ist es offiziell: Rainer Spiecker (55) will in den Bundestag. Die Wuppertaler CDU machte ihren Vorsitzenden Freitagabend auch formal zum Herausforderer von Helge Lindh. Der Wettbewerb um die Kandidatur für den Landtag im Wahlkreis Wuppertal Mitte verlief hingegen überraschend.

Die Situation war schwierig für die CDU. Durch den plötzlichen Tod von Peter Hintze im vergangenen Dezember musste sie einen neuen Kandidaten für den Bundestags-Wahlkreis 102 finden. Dass schließlich Spiecker auserkoren wurde, zog das Problem nach sich, dass der eigentlich für den Landtagswahlkreis Wuppertal Mitte vorgesehen war und bereits einen Platz auf der Landesliste der CDU hat. Das ist in sofern schwierig, als die Liste bereits geschlossen und nicht mehr veränderbar ist. Umso schwieriger schien es zunächst zu sein, einen Wahlkämpfer zu finden, der sich ganz ohne Listenplatz und mit vermutlich wenig Aussicht auf Erfolg in den Wettbewerb stürzt. Denn Hauptkonkurrent ist Dietmar Bell von der SPD, ein erfahrener Politiker und seit 2010 Mitglied im Landtag.

Die CDU scheint doch für eine Überraschung gut zu sein

Aber die CDU scheint doch noch für Überraschung gut zu sein. Denn plötzlich gab es zwei Bewerber. Neben dem Vorsitzenden der Jungen Union, Björn Brick, stellte sich auch der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU, Michael Lauer, dem Votum der Parteifreunde.

Björn Brick, der Kreisvorsitzende der JU, ist 22 Jahre alt, in Lennep geboren, und lebt seit 21 Jahren in Wuppertal. Er ist Industriekaufmann von Beruf und arbeitet in einem Unternehmen auf Küllenhahn.

Michael Lauer (49) ist Unternehmer und machte auf der Seite des Handwerks in NRW zuletzt Front gegen die Einführung einer blauen Plakette für Dieselfahrzeuge.

Ein dritter Kandidat hatte sich beworben - Robert Stein, ein ehemaliger Pirat aus Hamm – aber Freitagabend die Kandidatur zurückgezogen.

Die Wahlberechtigten im Ratsaal sprachen sich schließlich für Björn Brick (44:41 Stimmen) aus. Er tritt damit am 14. Mai mit dem Ziel an, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Anders kann er nicht in den Landtag kommen. Denn wenn Platz 27 der Liste zieht, müsste Rainer Spiecker das Mandat antreten. Doch der will in den Bundestag.

Dabei steht ihm Helge Lindh (40) im Weg, ein Neuling auf der ganz großen politischen Bühne. Er übernimmt den Wahlkreis, den die SPD traditionell gewinnt, von Manfred Zöllmer, der nicht wieder antreten wollte.

Im Landtagswahlkreis Wuppertal II vertritt Hans-Jörg Herhausen (52) die CDU. Er bekommt es mit Andreas Bialas von der SPD und dem parteilosen Jörg Heynkes zu tun, der auf der Liste der Grünen antritt. Im Westen der Stadt sowie Cronenberg und Teilen von Solingen (Wuppertal III) geht der Solinger Rechtsanwalt Kai Sturmfels (45) für die CDU ins Rennen.