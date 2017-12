Bevor Ende Dezember Schluss ist, gibt es unter anderem noch Power Rock mit Karl Stahl.

Ottenbruch, „100 Prozent Power Rock“ verspricht Organisator Klaus Gronemeyer für den kommenden Samstag. Dann tritt um 21 Uhr die Band Karl Stahl im Ottenbrucher Bahnhof auf. Es ist der Anfang vom Ende: Offiziell ist am 21. Dezember Schluss im Bahnhof. Dann hört Wirtin Jette Müller bekanntlich auf (die WZ berichtete). Bis dahin gibt es aber noch einige Veranstaltungen. Karl Stahl machen jetzt den Anfang.

Zwei weitere Konzerte folgen: Am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, kommt Hollands Blues Rock Band No. 1, King Of The World, an die Nordbahntrasse. Im Vorprogramm tritt die Open Blues Band auf. Am Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, präsentieren JINX und Special Offer Christmas Blues.

Am 28. und 29. Dezember ist zudem noch ein Flohmarkt geplant, bei dem das restliche Inventar der Gaststätte verkauft wird. Der denkmalgeschützte Bahnhof ist bekanntlich vor einigen Monaten verkauft worden. Der neue Eigentümer will ihn aufwendig restaurieren, Gastro soll es aber auch in Zukunft geben.

Wirtin Jette Müller, die seit Anfang der 90er Jahre die Gastronomie am Ottenbruch betreibt, hätte noch bleiben können, entschied sich aber aus privaten Gründen zum Abschied. est

