Die Lego-Brücke gehört zu den drei Schönsten Brücken Europas

Ein britischer Online-Autohändler hat Experten befragt.

Wuppertal. Wuppertals Lego-Brücke ist für britische Autofahrer eine der schönsten Europas. Dabei ist sie nur mit dem Fahrrad befahrbar. Aber der britische Online–Gebrauchtwagenhändler Carspring findet sie dennoch am Besten. Das Unternehmen hat Automobilexperten zehn Brücken nach dem Kriterium bewerten lassen, welche für Autofahrer wohl am besten sei. Dass die von Marin Heuwold kunstvoll in Lego-Optik bemalte Überquerung der Nordbahntrasse über die Schwestestraße auf Platz 3 gelandet ist, führt Carspring auf Gefühl zurück. Die Wuppertaler Legobrücke lasse die Jugend der Autofahrer aufleben. Das Bauwerk sei nicht sonderlich lang, auch nicht besonders ungewöhnlich konstruiert. Sie sei außerhalb Wuppertals vermutlich auch nicht sehr bekannt. „Und Autos dürfen sie nicht einmal befahren. Aber wer darunter durchfährt, dem zaubert sie ein Lächeln ins Gesicht“, heißt es in der Begründung der Jury.

Insgesamt hatten die Experten zehn Brückenbauwerke zu bewerten. In dem Vergleich ging es eigentlich um Befahrbarkeit, Spaßfaktor, Umgebung und ähnliche Kriterien.

Wie sehr aber die vermeintlich unbedeutende ehemalige Eisenbahnbrücke die Experten beeindruckt haben muss, zeigt schon der Blick darauf, welches Bauwerke vor ihr eingereiht wurden. Die imposante Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden, deren Überquerung 50 Euro kostet, war den Juroren dank ihrer unbestrittenen Schönheit und ihrer Einzigartigkeit Platz 2 wert. Auf Platz 1 kam das Millau Viadukt in Frankreich. Zur bemerkenswerten Platzierung der Lego-Brücke mag beigetragen haben, dass in die Bewertung die Tatsache einfloss, dass Kräfte des sogenannten 2. Arbeitsmarkt dem Künstler bei dem Projekt geholfen hatten. Zumindest war es der Jury eine Erwähnung wert.

Neben dem Millau Viadukt, der Lego- und der Öresundbrücke schafften es unter anderem die Humber Bridge in Hull, England, die Forth Road Bridge in Edinburgh, Schottland, und die Zeeland-Brücke in den Niederlanden unter den schönsten Brücken Europas.

