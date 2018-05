Kurt-Schumacher-Straße: An der Grundschule gibt es regelmäßig Probleme mit Autofahrern, die Halteverbote ignorieren.

Uellendahl. So ab 7.40 Uhr rollen sie an in der Kurt-Schumacher-Straße, die „Eltern-Taxis“, mit denen die besorgten Mamas und/oder Papas ihre Zöglinge möglichst bis vor das Schultor der Grundschule Uellendahl bringen möchten. Dass es dabei auch jede Menge der kleinen Schülerinnen und Schüler gibt, die den Weg zum Hort der Bildung unbeschadet zu Fuß erledigen und dabei offensichtlich viel Spaß miteinander haben, wird souverän übersehen. Ebenso wie die Schilder, die ein totales Haltverbot signalisieren. Dass der Garagenhof als „Privatgelände“ ausgewiesen wird, auf dem ausdrücklich „Wenden und Parken verboten“ ist, beeindruckt viele der Autofahrer gleichfalls nicht sonderlich.

„Im Moment haben wir gutes Wetter. Aber was glauben Sie, was hier im November oder bei Regen los ist.“

Nina Salomon, Konrektorin

„Mal eben“ anhalten, Sohn oder Tochter ausladen und aus dem Kofferraum mit dem meist überdimensionalen Tornister versorgen, Bussi und Winken zum Abschied müssen doch wohl erlaubt sein. Wende- und zum Teil abenteuerliche Ausweichmanöver, bei denen man nicht mit „rücksichtslosen“ Eltern kollidieren will, inklusive.

„Wir haben eine Elternhaltestelle mit eingeschränktem Halteverbot zwischen 7.30 und 8 Uhr oberhalb der Lehrerparkplätze einrichten lassen, an der die Eltern kurz anhalten und die Kinder herauslassen können“, berichtet Nina Salomon, die Konrektorin der Grundschule. Dass das eingeschränkte Halteverbot nur für kurzes Anhalten und zum Be- und Entladen beziehungsweise zum Ein- und Aussteigen genutzt werden darf, nicht aber zum Parken (gilt ab drei Minuten) wird allerdings von vielen nicht so eng gesehen.

Schließlich muss man doch durch das Blätterwerk beobachten, ob die oder der Kleine tatsächlich die 30 Meter bis zum Schulhof erfolgreich und unfallfrei bewältigt hat. Inzwischen warten andere auf eine Haltelücke. Da die nicht vorhanden ist, muss es halt das absolute Halteverbot sein. Und so gebiert das Chaos täglich das weitere Chaos.

Schule hat schon die Politik eingeschaltet

Zwar wohnt die Mehrzahl der Schüler in der Umgebung, doch da die Schulbezirksgrenzen weggefallen sind, kommen natürlich auch Kinder aus weiter entfernten Quartieren. Selten mit dem Bus, lieber doch mit dem „Eltern-Taxi“. Ein tatsächliches Taxi hält mit Opa und Enkel im totalen Halteverbot, und da Opa den Eltern wohl versprochen hat, den Filius bis zum Schulhof zu bringen, bleibt das Taxi, mit laufendem Motor selbstverständlich, auf den Großvater wartend, stehen.