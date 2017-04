Dass sich die Bahn die Vollsperrung in den Sommerferien von Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke ausreden lässt, muss leider bezweifelt werden, denn ihr Bremsweg ist bekanntlich lang – wenn sie sich denn einmal in Bewegung gesetzt hat.

Die Stadt sollte daher extrem gut vorbereitet und mit einer langen Mängelliste in die nächsten Verhandlungen mit den Bahnern gehen. Der Ersatzverkehr, der über Ostern an acht Tagen nur mit Ach und Krach funktionierte, muss in den großen Ferien in vielen Punkten verbessert werden. Diese Erwartung haben nicht nur Berufspendler, sondern vor allem auch die Urlauber. Verkehrsdezernent Frank Meyer kritisiert zurecht, dass die Anbindung an den Fernverkehr in den Osterferien eine Katastrophe war. Katastrophal ist die Botschaft, die von der Sperrung ausgeht. Wuppertal wird abgekoppelt, da kann die Stadt ja nicht so wichtig sein. Ist sie doch.