Von Tanja Heil

Die Familie Engels prägte früher das ganze Gelände neben dem heutigen Opernhaus. „Hier standen rund 40 Häuser, die alle zur Manufaktur Johann Caspar Engels gehörten“, erzählte Reiner Rhefus vom Historischen Zentrum. Zum Tag des offenen Denkmals vermittelte er anhand der noch stehenden Gebäude einen Eindruck von der Entwicklung der Firma Engels und machte die Historie lebendig. Rund 35 Besucher hörten interessiert zu.

Die Schmuckbänder wurden in Frankreich sehr geschätzt

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden von der Manufaktur Engels Schmuckbänder vor allem für Frankreich hergestellt. Die Arbeiter wohnten in kleinen Fachwerkhäusern rund um die Villa der Fabrikbesitzer herum. Zwei davon stehen noch heute an der Wittensteinstraße. „In einem Haus wohnten zwei Familien“, erklärte Rhefus. „Jede Familie hatte zwei Zimmer – ein Schlafzimmer und eines, in dem der Bandstuhl stand. Im Dachgeschoss schliefen oft noch die Kinder oder die Großeltern.“ Als etwas später die Bevölkerung in Barmen explodierte, drängten sich in einem Haus bis zu 25 Menschen.

Am Modell im Historischen Zentrum zeigte Rhefus, wie Barmen zu dieser Zeit aussah: „Barmen ist nicht als zentraler Ort entstanden, sondern als Ansammlung von Hofschaften.“ Die Fabrikbesitzer fühlten sich für ihre Arbeiter verantwortlich. So schuf Engels eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter und setzte sich für den Bau der heutigen Unterbarmer Hauptkirche ein.

1820 wurde erstmals in Barmen Seide verarbeitet. Johann Caspar Engels fuhr persönlich nach Italien, um Kontakte zu dortigen Seiden-Produzenten zu knüpfen. „Rund 50 Prozent aller Webstühle liefen damals auf Seide oder Mischgewebe“, betonte Rhefus die Bedeutung der Seidenproduktion. „Neben Krefeld war Wuppertal das Zentrum in Deutschland für Seidenverarbeitung.“

Großen Fortschritt brachte der Jacquard-Webstuhl: Wo früher ein gelernter Weber mit zwei Hilfskräften gemusterte Bänder webte, konnte jetzt ein ungelernter Arbeiter oder sogar ein Kind dank der Lochkarten-Technik eine ganze Reihe komplizierter Muster weben. Dafür war der Webstuhl aber so teuer, dass nur ein Fabrikbesitzer ihn sich leisten konnte. „Und jetzt konnten die Fabrikbesitzer auch schnell auf die Mode reagieren und neue Muster herstellen“, erzählte Rhefus. Die Verdienstmöglichkeiten der Weber allerdings sanken stark. Sie bekamen für ihre Arbeit nur noch rund die Hälfte von ihrem vorherigen Stundenlohn. Das wiederum führte dazu, dass nun auch die Kinder mitarbeiten mussten.