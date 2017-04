Die Gesamtschule Langerfeld wurde 1988 an der Heinrich-Böll-Straße 240-250 eröffnet. Sie hat 1360 Schüler, 130 Lehrer und ist eine Ganztagsschule. Seit Sommer 2016 wird das inklusive Konzept „Gemeinsames Lernen“ umgesetzt. Daher wurden die Klassenstärken verringert. In einer Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I sind nun statt 180 nur noch 168 Kinder in sechs Klassen. Zum neuen Schuljahr wollten mehr als 250 Kinder in die fünfte Klasse an der Gesamtschule Langerfeld wechseln. Mehr als 80 mussten abgelehnt werden.