In der Vortragsreihe Unital referierte Prof. Dr. Franz Knipping über den Zustand der Gemeinschaft.

Wuppertal. Hoffentlich sagen Sie auch etwas Tröstliches“, sagte UnitalGastgeber Prof. Dr. Johannes Köbberling zu Beginn des spannenden Vortragsabends in der Elberfelder Citykirche mit einem Augenzwinkern zu Prof. Dr. Franz Knipping von der Bergischen Universität. Denn der widmete sich am Donnerstag im gut besuchten großen Saal am Kirchplatz einem besonders aktuellen Thema: „Der Zustand der Europäischen Union im Lichte ihrer Geschichte.“

Als geschwächten, von Krisen geschüttelten Organismus müsse dieser Zustand mittlerweile beschrieben werden, so Knipping. Während Staats- und Regierungschefs vor zehn Jahren anlässlich des 50. Jahrestags der Römischen Verträge noch voller Zuversicht in europäische Zukunft blickten, hätten unter anderem Griechenland-, Ukraine- und Flüchtlingskrise sowie der Brexit und nicht zuletzt die US-Wahl die EU immer tiefer in eine schwere, existenzielle Krise geführt. „Eine Superkrise“, so Knipping, der in diesem Zusammenhang auch die Rolle und die sich wandelnde Bedeutung der Nationalstaaten analysierte.

Tröstliches gab es am Ende des Vortrags tatsächlich: „In mehr als 60 Jahren sind Bindungen und Vernetzungen entstanden, die schwer zu zerreißen sind“, befand Knipping zur Substanz der EU. In der Bewältigung der gegenwärtig andauernden Krisen sieht der Professor im Ruhestand für Neuere und Neueste Geschichte die Chance zu Erneuerung der Gemeinschaft. Dazu müssten jedoch Strukturen, Erwartungs- und Anspruchshaltungen überwunden und überdacht werden, und es gelte vor allem, wichtige Entscheidungen zu treffen – zum Beispiel beim Thema Ukraine.

» Die Vortragsreihe UniTal wird von der FABU (Freunde und Alumni der Bergischen Universität) und der WZ mit Unterstützung der Citykirche Elberfeld veranstaltet. Prof. Dr. Johannes Köbberling kündigte bereits einen weiteren Termin an: Am Donnerstag, 6. Juli an, referiert Prof. Dr. Barbara Rüdiger (Stochastik, Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften) über „Chaos und Entropie – der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, dargestellt an Beispielen aus dem Alltagsleben“. Beginn: 19.30 Uhr.

