Es dauert noch eine Woche, bis die Sperrung in Wuppertal aufgehoben wird. Aber immerhin fahren schon Probezüge. Damit wird getestet, ob Schienen, Signale und das neue Stellwerk richtig kommunizieren.

Wuppertal. Nach wochenlangen Bauarbeiten an den Gleisen fahren in Wuppertal ab Mittwoch zu Testzwecken erste Probezüge. Nach Angaben einer Bahnsprecherin sind Gleisarbeitsfahrzeuge auf der Strecke unterwegs. Mit Testfahrten werde überprüft, ob Weichen, Signale und das neue Stellwerk richtig arbeiten. Seit Mitte Juli müssen Zehntausende Pendler täglich von und nach Wuppertal den Schienenersatzverkehr nutzen. Am 30. August ab 4 Uhr in der Frühe fahren alle Bahnen wieder. Die Bauarbeiten verliefen nach Plan, versicherte die Bahnsprecherin.

Zuvor jedoch müssen die neu gebauten Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet werden. die Sprecherin betonte, es gebe 521 verschiedene Fahrbefehle. Diese vom Stellwerk ausgehenden Befehle sollen nun getestet werden. Die Probefahrten beginnen zunächst im Westen von Wuppertal. „Und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt durch den gesamten Bahnknoten Wuppertal“, sagte sie. Für die Probefahrten sind die Experten mehrere Tage im Einsatz.

Während des Bahnstopps bereits in den Osterferien und jetzt in den Sommerferien wurde ein neues Stellwerk eingerichtet. Die 32 Millionen Euro teure, neue Anlage ersetzt drei über 50 Jahre alte Anlagen und soll zuverlässiger arbeiten. dpa