Mit kritischen Worten über die Arbeit von Oberbürgermeister Andreas Mucke hat sich die Wuppertaler CDU bisher öffentlich zurückgehalten. Daher ist es eine Zäsur, wenn zunächst der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Müller im Rat und dann etwas heftiger der CDU-Kreisvorsitzende Rainer Spiecker am Lack des OB kratzen. Mucke kündigt viel an, weiß aber nicht, wie er seine großen Projekte umsetzen soll – so könnte man den Wunsch von Spiecker nach einer Prioritätenliste übersetzen. Zudem als Einstieg in den Wahlkampf vor der Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 2020. Da diese Wahlen wieder gleichzeitig stattfinden, wird die CDU nicht darauf verzichten, einen eigenen OB-Kandidaten aufzustellen. Und da kann es schließlich nie zu früh sein, sich vom aktuellen Amtsinhaber inhaltlich abzusetzen. Der Ton dürfte im Laufe der Zeit schärfer werden – die Belastung für die Groko im Rat größer. Ob sie das bis zum Ende aushält?