Für die Unterstützung gab es jetzt eine Plakette vom Technikzentrum Südwestfalen.

EN-Kreis. „Wir fördern Talente von morgen“ – das hat die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr jetzt grün auf weiß. „Sie leisten einen überdurchschnittlichen Beitrag für den Ausbau und den Betrieb des Technikzentrums Südwestfalen“, begründete Tim-Henrik Maack, Vorstandsvorsitzender des Vereins, die Würdigung der EN-Agentur. Plakette und Lob entgegennehmen konnte Agenturmitarbeiterin Katja Kamlage im Rahmen der vergangenen Mitgliederversammlung.

Der Startschuss für das Technikzentrum Südwestfalen war vor drei Jahren gefallen. Im Sinn hatten Unternehmen, Bildungspartner, Kommunen und Wirtschaftsförderungen damals einen Lernort außerhalb der Schule, an dem junge Menschen für technische Berufe begeistert werden sollten. Viele Partner beteiligten sich an der Ausstattung und der Konzeption und statteten das Zentrum in Lüdenscheid praxisnah mit Maschinen und Materialien aus, an und mit denen auch in Unternehmen gearbeitet wird.

„Ohne Ihr herausragendes Engagement wären weder der Verein Technikförderung Südwestfalen noch das Technikzentrum Südwestfalen da, wo sie heute sind. Und auch jetzt engagieren sie sich weiter, um die vielfältigen Angebote Schüler, Schulen und Unternehmen zu gewährleisten und auszubauen“, würdigte Maack das Engagement der EN-Agentur und zwölf weiterer Ausgezeichneter. Wir gut das Angebot ankommt, zeigte sich während der Übergabe der Plaketten. Um sie über die Bühne zu bekommen, mussten alle Beteiligten den Raum wechseln. Das Technikzentrum selbst war von Kindern „besetzt“, die hier technische Zusammenhänge ganz praktisch kennenlernten. Möglich ist dies aktuell für die Bereiche Kunststofftechnik, Gebäudesystemtechnik, Oberflächentechnik und Metalltechnik sowie zukünftig für IT-Technik und 3D-Druck.

Der Andrang im Zentrum zeigt, wie wichtig es ist

„Hier wird MINT, hier werden Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, greifbar und erlebbar. Die Anfragen und Anmeldungen für die Angebote des Vereins im Technikzentrum sowie in Unternehmen der Region sind der beste Beweis, wie gut das Konzept ankommt“, so Kamlage. Es leiste einen wichtigen Beitrag, um Kinder und Jugendliche für Technik und moderne Technologien zu interessieren und Talente zu fördern.

Häufig sind dabei auch Unternehmen im EN-Kreis Schauplatz. Zusammen mit den zdi-Netzwerken „technik_mark“ und „Ennepe-Ruhr“ initiiert und koordiniert der Verein zahlreiche Angebote für Schüler zwischen Ennepetal und Wetter, Witten und Herdecke. Weitere Informationen finden Schüler im Netz. Red

technikfoerderung.de