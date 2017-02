Wuppertal. Seit Montag nahm die Polizei sieben Einbrüche und Einbruchversuche auf.

In Wuppertal brachen Diebe eine Wohnung an der Friedrich-Engels-Allee am Montag zwischen 12 Uhr und 13.40 Uhr auf.

Bei einer Wohnung an der Wichlinghauser Straße blieb es zwischen dem 10. Februar, 0 Uhr und Montag, 16 Uhr bei einem versuchten Einbruch.

In Solingen drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Lübecker Straße zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 7.30 Uhr ein.

In Wuppertal wurde ein Telefongeschäft am Werth zum Ziel von Straftätern.

In Remscheid brachen Einbrecher an der Neuenkamper Straße ein Geschäft auf.

In Solingen stiegen Diebe in ein Geschäft an der Katternberger Straße ein.

An der Wupperstraße drangen Unbekannte in eine Schule ein. Entwendet wurden Elektroartikel, Bargeld und Tabakwaren.

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Wo finde ich die Einbruchskarte?