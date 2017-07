Für die Händler im Barmer Bahnhof sorgen die Ferien für einen großen Umsatzeinbruch.

Barmen. „Kollateralschaden“ nennt man es zynisch, wenn bei einer Aktion oder Maßnahme völlig Unschuldige oder Unbeteiligte Nachteile erleiden. So wie Thomas Leipoldt oder Michael Augst, die im und am Barmer Bahnhof ihre Geschäfte betreiben und von der sechswöchigen Vollsperrung des Bahnbetriebs während der Sommerferien in ihrer Existenz bedroht sind.

„Wir haben ja zu Ostern eine Generalprobe erlebt, als der Bahnbetrieb geruht hat“, erinnert Thomas Leipoldt, der seine Bahnhofsbuchhandlung täglich von 5.30 bis 20 Uhr öffnet und während der Sperrung Umsatzeinbußen von etwa 70 Prozent zu beklagen hatte. „Wir machen ein Drittel unseres Umsatzes in den frühen Morgenstunden, wenn die Bahnreisenden hier noch einen Kaffee trinken, Brötchen mitnehmen und ihre Zeitung kaufen“, so Leipoldt, der nicht nur junge Menschen zu Einzelhandelskaufleuten ausbildet, sondern auch Arbeitgeber von acht Angestellten ist. „Die sind zum Teil seit 20 Jahren bei mir, und die möchte ich natürlich nicht entlassen.“

Da auch der Schienenersatzverkehr nicht vom Barmer Bahnhof aus startet, wird allmorgendlich gähnende Leere befürchtet im Barmer Bahnhof, der vor Jahren von dem Opernbass Kurt Rydl, einem Schwager von Thomas Leipoldt, erworben und mit viel Sorgfalt renoviert worden ist und, was seine Sauberkeit angeht, seinesgleichen sucht.

Thomas Leipoldt hat sich natürlich nicht in sein Schicksal ergeben und diverse Stellen um Hilfe gebeten. So auch die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Schließlich hat die Landesmutter im Wahlkampf damit geworben, alle Menschen mitzunehmen. Dabei jedoch offensichtlich Leipoldt, dessen Team und Michael Augst im Regen stehen lassen. „Wir erhielten einen Anruf aus Düsseldorf, in dem mir geraten wurde, einen Unternehmensberater zu engagieren oder eben Insolvenz anzumelden“, schildert Leipoldt kopfschüttelnd die sinnfreien Tipps aus der Umgebung der Ex-Ministerpräsidentin.

„Bei der Industrie- und Handelskammer bin ich auf viel Verständnis gestoßen, und Ralf Engel, der Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW ist extra zu uns gekommen und will uns behilflich sein“, schöpft der mehr als zwei Meter große Hüne (68), der allmorgendlich von 4.30 an im Geschäft steht und den Tag vorbereitet, ein wenig Hoffnung. Zunächst will er sich allerdings selbst helfen. „Wir werden unserer Kundschaft, die zum Teil seit Jahren zu uns kommt, attraktive Angebote machen und versuchen durchzuhalten. Schließlich haben wir ja auch Verträge mit den Zeitungs- und Zeitschriften-Lieferanten, die wir einhalten müssen.“