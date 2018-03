Rund anderthalb Stunden braucht der 633er, bis er nach einigen Schleifen durch den Stadtteil wieder an der Starthaltestelle „Am Burgholz“ angekommen ist. In dieser Zeit dreht Wesener nicht nur das große Lenkrad und lässt ihre Finger über die Türöffner-Knöpfe tanzen, sondern beschäftigt sich auch viel mit den Menschen in ihrem Bus – natürlich nur, wenn das Fahrzeug steht. „Ich habe schon Eheberatung und Erziehungstipps gegeben oder neue Wohnungen vermittelt“, sagt die Busfahrerin, die eigentlich ausgebildete Erzieherin ist.

Cronenberg. Jede Schicht ist für Petra Wesener ein Heimspiel. Wenn die 50-Jährige mit „ihrem“ Bus der Linie 633 durch Cronenberg fährt, winken Grundschüler und Senioren – vom Straßenrand, aus dem Gegenverkehr und aus geöffneten Fenstern. Es wirkt ein wenig so wie Karneval in Düsseldorf. An jeder Haltestelle ein großes Hallo. Einige Fahrgäste begrüßen Wesener mit Handschlag. Sogar musikversunkene Jugendliche ziehen für einen anständigen Gruß ihren Ohrstöpsel aus der Muschel. „Ich behandele meine Fahrgäste wie Gäste. Und das bekomme ich dann auch zurück“, sagt Wesener.

Petra Wesener an dem Ort, an dem sie den meisten Cronenbergern bekannt ist: am Steuer der Buslinie 633.

Der Bus füllt sich mit Cronenbergern. Gespräche starten. Man kennt sich. „Die 633 ist wie ein Dorfplatz“, sagt Wesener. Die Stimmung ist eher so, wie man das aus einem Bürgerbus kennt.

In 19 Jahren musste Wesener nur eine Person des Busses verweisen. „Ein junger Mann, der aussah wie ein Rechtsradikaler, hat einen Türken aufs übelste beschimpft“, erinnert sie sich. Als dieser beim Aussteigen auf dem Absatz kehrt machte und ein Messer zückte, habe sich Wesener zwischen die beiden gestellt. Nachdem die Eskalation abgewandt war, sei der Mann an der nächsten Haltestelle rausgeflogen.

Nie vergessen wird die Busfahrerin auch die beiden Male, als sie zufällig bei schweren Unfällen noch vor den Sanitätern am Unglücksort vorbeifuhr. Vor etwa elf Jahren sprach sie einem in seinem Auto eingeklemmten Fahrer gut zu. Vor anderthalb Jahren hielt sie die Hand einer älteren Dame, die in Küllenhahn von einem LKW überrollt worden war. Der Mann überlebte, die Dame starb.

Der Alltag ist weniger aufwühlend. Im Laufe der Fahrt wird der Bus zum rollenden Wohnzimmer. „Petra, fahrt ihr morgen wieder oder wird morgen noch einmal gestreikt?“, will eine Frau wissen. An der nächsten Haltestelle steckt ein Mann den Kopf in den Bus, um mit Petra Wesener ein paar Worte zu wechseln. Dann winkt er und geht seines Weges. Drei Kinder kommen mit spitzbübischem Lächeln in den Bus gestürmt. „Hallo, ihr Süßen“, sagt die Busfahrerin.

Den Alltag ohne ihre Gäste kann sich die 50-Jährige gar nicht mehr vorstellen. Einmal war sie sechs Wochen krank – und hielt es irgendwann nicht mehr aus. Wesener lacht: „Da habe ich mich dann einfach als Fahrgast in die 633 gesetzt.“