Wuppertal-Elberfeld Deweerthstraße: Gartenhaus geht in Flammen auf

Wuppertal. In der Nacht zu Freitag gegen kurz vor 1 Uhr kam es in der Deweerthstraße in Elberfeld in einem Hinterhof zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Gartenhaus Feuer. Die herbeigerufenen Feuerwehrmänner konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.